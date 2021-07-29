Сопредседатели МГ ОБСЕ о недавних инцидентах на границе Армении и Азербайджана

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Стефан Висконти из Франции, Эндрю Шофер из Соединенных Штатов Америки и Игорь Ховаев из Российской Федерации) сделали заявление, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сопредседатели с обеспокоенностью следят за недавними инцидентами на границе Армении и Азербайджана, включая сообщения о человеческих жертвах. Сопредседатели призывают стороны немедленно разрядить обстановку, воздержаться от провокационной риторики и действий и полностью выполнить свои обязательства по заявлению от 9 ноября и другим совместно согласованным договоренностям о прекращении огня.

Сопредседатели подтверждают необходимость всеобъемлющего и устойчивого урегулирования всех остающихся основных вопросов существа конфликта.

Сопредседатели подтверждают свою решительную поддержку продолжающихся усилий личного представителя действующего председателя ОБСЕ и его команды.