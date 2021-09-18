МИД Нидерландов обвинил азербайджанские оппозиционные партии в выдаче фальшивых документов

Имена азербайджанских оппозиционеров Рамина Гаджилы, Ганимата Захида, Арифа Гаджилы и Европейский координационный центр "Мусават" фигурируют в 99-страничном официальном документе министерства иностранных дел Нидерландов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, МИД Нидерландов подготовил специальный отчет по Азербайджану, в котором предоставлена общая информация о политической, экономической и социальной ситуации в стране, включая права человека.

Одним из основных моментов, привлекающих внимание в отчете, является информация о "бизнесе" азербайджанских оппозиционеров по выдаче поддельных документов гражданам в Азербайджане для их использования как внутри страны, так и за рубежом. Эти сведения содержатся в подпунктах 2.1.4, 2.1.4.1 и 2.1.4.2 раздела "Личность, гражданство и документы". Раздел подпункта 2.1.4. озаглавлен "Подделка документов".

В отчете говорится о мошенничестве оппозиционеров, связанном с мигрантами. Согласно документу, объем поступающих по этому вопросу данных вырос с 2015 года. В отчете МИД Нидерландов упоминается лидер европейского молодежного движения "Мусават" Рамин Гаджилы. В документе говорится, что через его туристическое агентство более 100 человек уехали за границу под видом туристов, но на самом деле Гаджилы помог им остаться там в качестве мигрантов.

Подпункт 2.1.4.2 отчета озаглавлен "Мошенничество, связанное с предоставлением убежища". Информация, содержащаяся в этом подпункте - это в основном данные азербайджанских СМИ и официальных государственных органов. В документе говорится, что с 2015 года распространяется информация о незаконном изготовлении или выдаче членами оппозиционной партии "Мусават" членских билетов и рекомендательных писем. Эти и другие документы были подделаны.

Кроме того, желающие получить убежище за рубежом использовали поддельные документы, выданные оппозиционной партией Народного фронта Азербайджана.

В документе МИД Нидерландов содержится информация о том, что лидер партии "Мусават" Ариф Гаджилы на протяжении пяти лет предоставил рекомендательные письма 197 лицам.

В отчете говорится, что 13 ноября 2019 года немецкая полиция провела обыск в 13 офисах и домах в Кельне, Франкфурте и Дюссельдорфе, где были обнаружены партийные билеты, рекомендательные письма и печать. Подчеркивается, что в связи с этими событиями также упоминался Европейский координационный центр "Мусават".

Также в отчете говорится, что имя проживающего во Франции журналиста Ганимата Захида фигурирует в деле о подделке документов, связанных с получением права на убежище.

С оригиналом документа можно ознакомиться по ссылке:

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/ambtsberichten/2021/09/14/algemeen-ambtsbericht-azerbeidzjan-van-september-2021/Algemeen+ambtsbericht+Azerbeidzjan+2021-09.pdf