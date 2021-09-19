Армянское лобби и такие, как Милонов, целенаправленно пытаются помешать отношениям Азербайджана и России

В последнее время в информационном поле России участились провокации, совершаемые с подачи армянского лобби и преследующие цель осложнить российско-азербайджанские отношения. Для формирования неприязненных настроений как у российской, так и азербайджанской аудитории создаются ложные поводы, используются ангажированные политики и СМИ. Азербайджан очень дорожит отношениями с Россией. Мы понимаем, какие большие перспективы, исторические узы и возможности связывают наши государства и общество. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить те или иные провокации.

Как передает Day.Az, об этом сказала заместитель генерального директора информационного агентства Trend, руководитель аналитического центра "Baku Network" Гюльнара Мамедзаде, рассказывая о том, как работает армянская пропаганда. В анализе ситуации на платформе "Baku Network" приняли участие и российские эксперты - доктор политических наук, кандидат философских наук, государственный советник первого класса Татьяна Полоскова, известный публицист, политтехнолог, профессор Мариборского университета Роман Газенко.

"Недавно в социальных сетях открылась группа "Карабах - это Россия". Эта группа и ее посты, которые постоянно крутятся на рекламе, имеют за собой цель настроить азербайджанскую аудиторию против России и cформировать антироссийские настроения. Но, к счастью, мы наблюдаем, что азербайджанские пользователи не поддаются на эти провокации. С другой стороны мы видим, как, например, тот же депутат Милонов через РИА Новости, которым, в частности, руководит Маргарита Симоньян, обвиняет азербайджанцев в том, что они, якобы, выступают с угрозами в его адрес за его позицию по Карабаху", - отметила Гюльнара Мамедзаде.

По ее словам, если проанализировать все эти посты, становится ясно, что это не азербайджанцы, а боты, тролли и фейк профили, которые регистрируются в социальных сетях под именами азербайджанцев.

"Далее эти т.н. "высказывания азербайджанцев" подхватываются определенными политиками, депутатами или заинтересованными лицами с целью поднять в информационном пространстве антироссийский хайп. Они хотят настроить и российскую аудиторию против Азербайджана. То есть мы видим, что преследуются определенные попытки внести осложнения в российско-азербайджанские отношения, тогда как мы знаем, что у нас очень серьезная прогматичная основа этих отношений", - добавила руководитель аналитического центра "Baku Network", подчеркивая скоординированную системную работу, направленную против двух дружественных стран.

Мамедзаде отметила, насколько быстро таким, как Милонов, предоставляется платформа теми или иными ресурсами.

"Это целенаправленно выводится на широкую аудиторию с целью создать скандал и сформулировать определенные настроения у россиян. Российское информационное поле достаточно прочно занято представителями армянской этнокорпорации. Существуют даже некие стоп-листы на российском телевидении. Не каждый эксперт, даже с российской патриотической позицией, может попасть на ТВ. А вот хвали армян, ругай всех остальных - это, пожалуйста...", - пояснила заместитель генерального директора информационного агентства Trend.

Гюльнара Мамедзаде также подчеркнула, что те провокации, которые осуществляются, бьют по национальным интересам России и Азербайджана: "По итогам Второй Карабахской войны мы увидели, что Азербайджан, Турция и Россия объединили усилия, чтобы привести регион к миру и разблокировать все коммуникации. В частности, обсуждалась платформа сотрудничества, куда привлекалась и Армения. Но мы видим, что та же Армения выступает в качестве инструмента нерегиональных игроков с тем, чтобы расколоть прочные союзы. В период 44-дневной войны мы также наблюдали информационные войны, цель которых было осложнить отношения России с Азербайджаном и Турцией. В сеть проникали всевозможные провокации. И сейчас мы видим новый этап, новую волну. Армения противится миру, противится своему экономическому возрождению, используя всевозможные манипуляции".