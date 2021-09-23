Члены Международного центра Низами Гянджеви встретились с Президентом Турции

Члены Международного центра Низами Гянджеви в рамках Генеральной Ассамблеи ООН встретились с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и бывшим премьер-министром Турции Бинали Йылдырымом.

Как сообщили в четверг Day.Az в Центре, во встрече приняли участие следующие члены Международного центра Низами Гянджеви: бывший Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, бывший Президент Болгарии Розен Плевнелиев, бывший Президент Боснии и Герцеговины Младен Иванич, генеральный секретарь Центра Ровшан Мурадов, заместитель генерального секретаря Илаха Ибрагимли и Тогрул Акперли.

В ходе встречи был проведен обмен мнениями об организованных Международным центром Низами Гянджеви XXI Саммите и VIII Глобальном Бакинском форуме, а также о таких проектах Центра, как Peoples Vaccine и Западные Балканы.