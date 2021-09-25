Миру пора открыть глаза

Выступая осенью 2020 года на заседании высокого уровня по случаю 75-летия ООН в рамках 75-й сессии Генеральной Ассамблеи, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал последнюю попытку предотвратить войну в нашем регионе. Он предупредил о планах Армении и указал на намерения Еревана продолжить агрессию, что вытекало из заявлений и действий армянской стороны.

Напряженность в регионе к тому моменту - а дело было в двадцатых числах сентября - многократно возросла и все говорило о том, что даже малая искра может воспламенить ситуацию. Агрессивная риторика и провокации демонстрируют, что Армения готовится к новой агрессии против Азербайджана, заявил азербайджанский лидер и призвал ООН и международное сообщество сдерживать соседа от очередной военной агрессии.

Наверняка, немногие в тот момент смогли прочувствовать глубину тревоги азербайджанской стороны, потому что за тридцать лет мир свыкся с фактом оккупации и уже воспринимал как всего лишь один из тлеющих конфликтных очагов, который никогда не будет потушен. Тем более, никто и подумать не мог, что всего через несколько дней ситуация взорвется, а еще через полтора месяца в мире появится прецедент, дающий сигнал подвергшимся оккупации странам и народам о том, что добиться справедливости своими силами возможно...

Год спустя Президент Ильхам Алиев выступил на 76-й сессии Генассамблеи ООН и напомнил о тех своих словах. Сегодня Азербайджан - победитель, он показал всему миру, что и небольшие страны могут добиться справедливости, когда на их стороне международное право, когда внутри них есть единство и когда для достижения цели выбран правильный путь. Таким набором необходимых факторов обладают немногие.

Некоторые страны и политические круги, ангажированные с армянским лобби по всему миру, до сих пор не могут переварить победу Азербайджана. Она стоит им как кость в горле. Эта победа разбила стереотипы, которые тиражировались армянами многие годы, сломала традиционные представления о распределении сил на мировой арене и приоритетах. Пример Азербайджана стал раздражающим фактором для тех, кто привык диктовать условия. Но от реалий не убежишь, как заявил глава государства, "Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый".

Выступление Президента Ильхама Алиева можно назвать как разъяснение международной общественности, чего она, имея под рукой необходимые инструменты, не сделала для того, чтобы в регионе наступил прочный мир.

Сегодня, когда страна сама решила свою проблему, она имеет полное право предъявить претензии ООН и поставить ей на вид ее неспособность, а точнее избирательность в выполнении собственных решений. Президент Ильхам Алиев напомнил о тех самых четырех резолюциях СБ ООН от 1993 года, которые через почти три десятка лет ему пришлось реализовывать собственными силами, не дождавшись, когда же Организация объединенных наций начнет оправдывать свое предназначение. В определенном смысле Азербайджан своими действиями спас репутацию мировой структуры. Но это не значит, что проблема решена, потому что дифференцированное отношение к тем или иным решениям ООН остается, как и многочисленные факты явного бессилия организации в реализации принимаемых резолюций. По мнению Президента Ильхама Алиева, для недопущения селективного подхода есть необходимость в объединении усилий по созданию механизма исполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Еще одной структурой, не сделавшей ничего для предотвращения возобновления боевых действий в рамках своего мандата, является Минская группа ОБСЕ. Сегодня многие пытаются реанимировать эту организацию, требуя от Азербайджана вернуться в ее лоно. Но зачем? "Если бы сопредседатели Минской группы ОБСЕ предприняли решительные шаги для того, чтобы вынудить Армению положить конец военной агрессии против Азербайджана, то они могли бы добиться выполнения возложенных на них задач. В период конфликта Армения своим подходом и действиями продемонстрировала, что единственная ее цель - сохранить статус-кво и закрепить оккупацию", - заявил Президент Ильхам Алиев.

За почти что тридцать лет своего существования три мировые державы палец о палец не ударили для разрешения проблемы. С самого начала у Азербайджана не было особых надежд на посредничество этих государств, в которых окопались крупнейшие армянские общины и где за очень многие веревочки дергали и продолжают по сей день дергать армянские лоббисты.

Чего стоит принятая на днях Конгрессом США поправка членов армянского кокуса с требованием о безусловном освобождении армянских диверсантов и расследовании наличия американских технологий в "Байрактарах". Поправка требует каких-то санкций, компенсаций и тому подобного. А тем временем посол США в Армении заботится о статусе армян Карабаха и заявляет о нерешенности конфликта.

Недобросовестность в выполнении своих посреднических функций демонстрировали и две другие страны. Особенно это касается Франции, с началом второй карабахской войны занявшей радикально проармянскую позицию и размахивавшую кулаками. С каким лицом эта страна собирается вернуться в посредники между Азербайджаном и Арменией, если ее парламент не признает территориальную целостность нашей страны?

Пока сопредседатели Минской группы путешествовали по Южному Кавказу и угощались шашлыками в карабахских горах, Ереван окончательно завел в тупик все зачатки их миротворческих усилий. "Попытка изменения формата и сути переговоров стала неприятным сюрпризом для сопредседателей Минской группы ОБСЕ, деятельность которой оказалась парализованной из-за безответственных и опасных действий Армении", - сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава государства перечислил все то, что было упущено из внимания посредниками и международными организациями и привело к новой войне. Он не раскрыл никаких секретов, не сказал ничего, о чем не было бы известно миру. Нарушения Арменией всех мыслимых и немыслимых норм, противоречие ее действий международному праву и здравому смыслу было на виду все тридцать лет конфликта. Но заморозка конфликта на долгие времена была выгодна центрам силы, есть те, кто и сейчас хотел бы возвращения к прошлому и называет нашу победу "агрессией". Поэтому еще долго будет сохраняться необходимость в том, чтобы доносить до международной аудитории те реалии, что привели к новой войне. Азербайджан, воспользовавшись правом на самооборону, закрепленным в статье 51 Устава ООН, начал на своей территории контрнаступательную операцию против Армении и победил.

Примечательно, что и сегодня азербайджанской стороне приходится прилагать огромные усилия к тому, чтобы привлекать внимание мира к ситуации в постконфликтном регионе. По традиции многие международные структуры, НПО и политики не желают видеть последствий армянского варварства, тотальных разрушений и минных полей, слышать об уничтоженном за годы оккупации культурном и историческом наследии азербайджанского народа, зато беспокоятся о поцарапанной штукатурке какой-нибудь переделанной в армянской церкви.

Президент Ильхам Алиев заставил выслушать эту правду членов ООН, отметив, что разрушений такого масштаба не было ни в одной точке мира. Он также подчеркнул, что на основании международного права и Устава ООН Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана и другие тяжкие преступления. И жестко предупредил, чтобы потом никто не говорил, что не слышали: "Если мы вновь столкнемся с какой-либо угрозой нашему суверенитету, территориальной целостности и безопасности народа, то без всяких колебаний воспользуемся своим легитимным правом на самооборону".

Но война войной, а сегодня в регионе усилиями Президента Ильхама Алиева наступил долгожданный мир. Пока не полный, пока не для всех желанный, но наша страна уже начала мирное строительство и день за днем, шаг за шагом возвращает регион к нормальной жизни. Конфликт, сказал Президент Ильхам Алиев, уже остался в прошлом, поэтому на освобожденных территориях осуществляются крупномасштабные строительные работы. И главное, подчеркнул глава государства, что Азербайджан, с нуля отстраивая новые города и села, проводит всю эту работу за счет собственных материальных возможностей.

"Азербайджан создал новые реалии в регионе Южного Кавказа, и это должен учесть каждый. Армения должна сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными, необоснованными территориальными претензиями к соседям. Международная общественность должна сыграть в этом смысле позитивную роль и призвать Армению осознать, что альтернативы миру нет. Надо положить конец попыткам прямой или косвенной поддержки реваншизма в Армении и ее вооружения. Надеемся, что на Южном Кавказе наконец установятся долгожданные мир, безопасность и стабильность. Азербайджан продолжит последовательные усилия, вносящие вклад в региональный мир и развитие, служащие укреплению региона", - завершил свою речь Президент Ильхам Алиев.

Президент страны, которая показала всему миру, как нужно побеждать.

Лейла Таривердиева

заслуженный журналист Азербайджана