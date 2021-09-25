Джейхун Байрамов встретился с представителями еврейской общины США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в США для участия в 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на МИД.

В ходе встречи стороны выразили удовлетворение развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейскими общинами США, провели обмен мнениями по перспективам будущего взаимодействия.

Проинформировав о традициях толерантности и мультикультурализма, существующих в Азербайджане, министр отметил, что в стране, большинство населения которой составляют мусульмане, в условиях взаимопонимания и добрососедства проживают представители иудаизма, христианской и других религий.

Азербайджан придает большое значение налаживанию тесных связей с еврейскими общинами во всем мире, отметил Байрамов.

На встрече также состоялся обмен мнениями о последней ситуации в Южно-Кавказском регионе, Отечественной войне Азербайджана и ее итогах.

Министр проинформировал своих собеседников о широкомасштабных восстановительных и строительных работах, проводимых на азербайджанских территориях, освобожденных от армянской оккупации, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией инфраструктуры и культурно-исторических памятников на азербайджанских землях в период оккупации, разграблении культурного наследия.

Представители AJC выразили признательность за поддержку и заботу о еврейской общине, проявляемой азербайджанским правительством.

На встрече также состоялся обмен мнениями по перспективам развития связей между Азербайджаном и США.