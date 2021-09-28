Сергей Лавров сделал заявление по Карабаху

Главный результат достигнутых в прошлом году лидерами России, Азербайджана и Армении договоренностей о полном прекращении военных действий в Карабахе - стабилизация ситуации в зоне конфликта. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Главный результат почти года, который прошел после 9 ноября 2020 года, заключается в том, что стабильность установлена, поддерживается, российский миротворческий контингент способствует тому, что каких-либо насильственных действий мы сейчас не наблюдаем. Мелкие инциденты, которые были на начальном этапе, быстро разрешались. Еще раз подчеркну: сейчас там ситуация стабильна, хотя, конечно, проблем немало", - отметил Лавров.