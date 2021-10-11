На заседании Милли Меджлиса обсудят два вопроса

11 октября на заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана депутаты обсуждают два вопроса, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Это законопроект "О Дне независимости" (первое чтение) и избрание члена парламентского комитета по общественным объединениям и религиозным структурам.

В законопроекте "О Дне независимости" говорится, что 18 октября 2021 года исполняется 30 лет с момента восстановления независимости Азербайджана. После 1991 года азербайджанский народ впервые отмечает этот праздник как народ - победитель, восстановивший территориальную целостность своей Родины.