Омбудсман распространила заявление в связи с годовщиной второго обстрела из тяжелой артиллерии Гянджи

Уполномоченный по правам человека (омбудсман) Азербайджанской Республики Сабина Алиева в связи с годовщиной второго обстрела из тяжелой артиллерии азербайджанского города Гянджа вооруженными силами Армении, повлекшего за собой человеческие жертвы и разрушения.

Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ представляет заявление:

"11 октября 2020 года около 2 часов ночи вооруженные силы Армении второй раз подвергли обстрелу с территории Армении из запрещенного оружия многоквартирные дома в центральной части азербайджанского города Гянджа, который находился вдали от зоны активных боевых действий, используя систему баллистических ракет Scud-B, которая считается нецелевым оружием. В результате десятки людей, в том числе дети, женщины и старики, были убиты и ранены, а многочисленные объекты гражданской инфраструктуры были серьезно повреждены.

Преднамеренные нападения Армении на мирных жителей грубо нарушили положения международного гуманитарного права, в частности положения Женевской конвенции IV, Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, а также режим прекращение огня по гуманитарным соображениям, объявленный 10 октября 2020 года.

Как омбудсман, я сразу же обратилась к влиятельным международным организациям и мировому сообществу по поводу регулярных обстрелов гражданских объектов в Гяндже вооруженными силами Армении, фактов многочисленных жертв и массовых нарушений прав и свобод человека.

Одновременно нами была проведена очередная фактологическая миссия в Гяндже, были расследованы факты нарушения прав людей, убитых, раненых и пострадавших во время очередного армянского военного нападения, и был представлен соответствующий отчет в международные организации.

Наши заявления протеста международным организациям и отчеты миссий по установлению фактов содержат неопровержимые доказательства. Однако таким массовым нарушениям прав и свобод человека во время боевых действий все еще не дана международно-правовая оценка.

Я еще раз призываю международное сообщество в первую годовщину гибели людей и разрушений в результате второго обстрела города Гянджа тяжелой артиллерией к международно-правовой оценке фактов грубых нарушений со стороны Армении норм и принципов международного гуманитарного права и к принятию соответствующих мер наказания в отношении военно-политического руководства Армении, ответственного за эти преступления".

Заявление адресовано генеральному секретарю ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, Совету ООН по правам человека, руководству ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейскому Союзу, Совету Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсманов, Ассоциации омбудсманов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсманов государств-членов организации, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсманов по делам детей, Международному бюро мира, национальным правозащитным институтам и омбудсманам различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных странах в нашей республике, организациям азербайджанской диаспоры.