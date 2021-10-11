В парке культуры "Древние поселения" в Китае открылся азербайджанский павильон, созданный Фондом Гейдара Алиева

В парке культуры "Древние поселения" города Бэнбу Китайской Народной Республики открылся павильон "Окно в азербайджанскую культуру", созданный Фондом Гейдара Алиева, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Отметим, что азербайджанский павильон - первый из ограниченного числа зарубежных национальных павильонов, который открылся в парке.

В павильоне представлены ковры и паласы, образцы искусства из меди, декоративно-прикладное искусство и искусство шебеке, орнаменты, национальные костюмы, музыкальные инструменты, а также публикации Фонда по азербайджанской культуре, истории, современному развитию нашей страны, национальные сувениры. Кроме того, среди экспонатов - бюст великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, скульптуры из цикла "Харыбюльбюль", "Гыз галасы" и "Газели", имитация наскальных рисунков Гобустана.

На стенде "I love Baku" посетителям представлены различные сувениры об Азербайджане. На мониторах, установленных в павильоне, демонстрируются видеоролики об азербайджанской культуре, истории и современной архитектуре нашей страны, престижных мероприятиях, проводимых в Азербайджане.

Согласно достигнутому соглашению, азербайджанский павильон будет работать на долгосрочной основе, и миллионы гостей парка культуры "Древние поселения" - одного из крупнейших туристических проектов Китая, - смогут ежегодно получать информацию об азербайджанской культуре.

11 октября заместитель председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВНС), член Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая Ван Чен, руководящие лица провинции Аньхой и города Бэнбу, представители дипломатического корпуса в Китае побывали в азербайджанском павильоне, открытом в парке "Древние поселения".

Парк культуры "Древние поселения", построенный вокруг озера Лонджи в Бэнбу, представляет собой крупный культурный проект, занимающий территорию в 333 гектара. Здесь построено 450 зданий в стиле традиционной китайской архитектуры, в том числе аналогичные храмы, которые занимают особое место в истории и культуре Китая. В парке посажено около 10 000 редких видов деревьев. "Парк древних поселений", получающий поддержку со стороны правительства провинции Аньхой и города Бэнбу, играет роль исторического, культурного и экологического музея. В парке будут не только представлены павильоны, посвященные китайской культуре, различным регионам страны, китайским историческим деятелям и известным художникам, но и культуре различных народов.