Стала известна дата проведения очередного заседания СМИД СНГ

Следующее заседание СМИД СНГ намечено на 8 апреля 2022 года в Душанбе. Об этом сообщил во время расширенного формата заседания Совета министров иностранных дел стран Содружества председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.

В узком формате главы делегаций обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в рамках Содружества. Завершено заседание в узком формате решением о проведении очередного заседания Совета министров иностранных дел.

На заседании в широком формате в числе других - вопрос "О Положении о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств - участников СНГ".