В Азербайджане объявлен прием на сверхсрочную военную службу

Желающие добровольно поступить на сверхсрочную действительную военную службу в азербайджанской армии военнообязанные в возрасте до 30 лет, имеющие как минимум общее среднее образование и прошедшие действительную военную службу в соответствии с законом, с 18 октября по шестое ноября могут с соответствующими документами обратиться в приемные комиссии, действующие при штабах соединений, родов войск и воинских частей, а также Учебно-тренировочном центре азербайджанской армии, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Для установления степени годности к военной службе граждане, желающие поступить на "Курсы подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы", обязаны пройти военно-медицинскую комиссию. К вступительным экзаменам допускаются лица, признанные годными к военной службе по решению Военно-медицинских комиссий.

Кандидаты, успешно сдавшие экзамены, в рамках которых будет оцениваться их физическая подготовка, общий уровень знаний, способность к мышлению, профессиональные интересы, коммуникативные навыки, умение принимать решения, а также индивидуально-психологические и другие качества, будут приняты на "Курсы подготовки военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы".

С лицами, успешно прошедшими курс, подписывается трехлетний контракт с назначением на соответствующие должности по специальности.

Кандидаты должны представить приемной комиссии следующие документы:

- заявление о приеме на курсы на имя председателя приемной комиссии;

- написанная лично автобиография (один рукописный, два печатных экземпляра);

- характеристика с места службы (работы, учебы);

- нотариально заверенная копия документа об образовании (в одном экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о рождении (в одном экземпляре);

- нотариально заверенная копия удостоверения личности (в одном экземпляре);

- нотариально заверенная копия свидетельства о браке, если кандидат состоит в браке (в одном экземпляре);

- нотариально заверенные копии свидетельства о рождении ребенка (детей), если таковые имеются (в одном экземпляре);

- справка из органов управления дома или местной исполнительной власти о составе семьи и месте проживания (в одном экземпляре);

- 4 цветных фото (2 фото 3х4 и 2 фото 4,5х6 без головного убора в анфас);

- справки о состоянии на учете в кожно-венерическом, туберкулезном, психоневрологическом, наркологическом диспансерах, а также об обращении по инфекционным заболеваниям за последние пять лет.

- нотариально заверенные копии всех страниц военного билета.

Прием документов будет осуществляться по следующим адресам:

- Баку, Ясамальский район, улица Шафаята Мехтиева, 76, военный городок "Красный Восток" (Qızıl Şərq), Учебно-тренировочный центр азербайджанской армии;

- военный городок "Пута" в Гарадагском районе Баку;

- воинские части в Гяндже, Барде, Бейлагане и Кюрдамире.

Обращения будут приниматься с 18 октября по шестое ноября ежедневно с 9:00 до 18:00 (за исключением воскресенья).

Уволенных из армии по служебному несоответствию и имеющих судимость просят не обращаться для приема на курсы.