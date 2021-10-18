Армянские радикалы угрожают России новыми расправами

Мы не раз писали о том, как Армения постепенно превращается во враждебное России государство, как ненависть к мусульманам, туркам и азербайджанцам является частью национальой идеологии, и об антироссийских и русофобских настроениях среди армян. После Победы Азербайджана во Второй Карабахской войне мировое армянство, в особенности радикальные националисты, стало видеть Россию в качестве не только "предательницы", но и злейшего врага.

Поначалу был поднят вой о том, почему российские войска не воевали за Армению. Железная неадекватная логика "древнейших" на полном серьезе говорила о том, что вместо армянских солдат должны были умирать русские ребята. Затем в ход пошли оскорбления и мат в адрес российского истеблишмента, а после и вплоть до самого Владимира Владимировича Путина. Сегодня же армяне перешли на "некст левел" обвинений.

Так в армянском сегменте соцсетей пропихивается непонятный и не подтвержденный ни одним фактом текст о том, как "в ночь 15 июля 1904 г. группа из 61 фидаи АРФ пересекла русско-турецкую границу с целью оказать помощь, восставшим под командованием Андраника, армянам Сасуна, находящимся в незавидном положении. В состав группы входили молодые армянские интеллектуалы, два доктора, студенты и отец Лазарь, священник пятидесяти лет, умолявший взять его в группу, аргументируя это тем, что он "поклялся в душе пожертвовать собой во имя искупления своей нации"". Как пишут армянские ненавистники России, после пересечения границы, продвинувшись едва ли на несколько километров, фидаи "вступили в бой с турецкими солдатами и, внезапно, в самый накаленный момент сражения, армян начали поливать градом пуль с тыла". Далее армянская небылица повествует, что огонь открыли...русские.

Ниже приводим весь текст этой фантастики как есть, чтобы читатели понимали, на каком уровне сейчас ведется антироссийская пропаганда в Армении и как она распространяется через соцсети по всему миру:

"Запертые перекрестным огнем, армяне начали терять людей, понеся десять потерь за пол часа. Вся группа оказалась под угрозой уничтожения. Окруженные со всех сторон, у них не было путей для отступления.

Армяне наивно предположили, что русские открыли по ним огонь по ошибке. Сержант группы Левон Калантарян направился к казакам, чтобы объяснить цели, преследуемые группой фидаи, что они идут на помощь армянам Сасуна. Русские арестовали делегата и продолжили вести огонь по армянским бойцам. Вторым делегатом выступил офицер русской армии Анушаван Диланян, который представил себя командиру и попытался объяснить: "Мы не против русских, как вы можете видеть, мы не направили ни одной пули в вашу сторону. Наша борьба направлена лишь против турок, по данной причине мы просим вас прекратить огонь". На что русский офицер ответил: "Вы революционеры и бандиты и мы безжалостно истребим вас всех". Турки, осмелевшие, благодаря поведению русских, начали наступать. Отец Лазарь, показывая кусок белой ткани, и держа в руке крест, направился к русским. Пули "христиан", тем не менее, срубили наповал и священника и крест. В адрес священнослужителя были направлены презрение, оскорбления и проклятия.

К данному моменту мертвых среди фидаи стало уже 27, а также 6 раненных. Русские же схватили еще 14 в добавок к делегатам. 12 фидаи успешно бежали в близлежащие леса. Группа, созданная в ответ на воззвание Грайра Джохка, которая должна была отправиться на помощь сасунцам, была уничтожена. Это была только первая часть трагедии. Вторая должна была начаться уже совсем скоро.

Командир пограничной охраны в регионе Олти, бригадир Бриков, приказал казакам пустить в расход, при помощи своих шашек, сперва шестерых раненных армян, а затем и 14 арестованных. Приказ был выполнен. Тревожным был тот факт, что убийство обезоруженных, пленных армян происходило в присутствии турецких офицеров, которые были приглашены бригадиром Бриковым быть свидетелями казни.

Чем закончилось.

Карсский комитет АРФД приговорил бригадира Брикова к смерти. Недостатка, в желающих привести данный приговор в исполнение, не было, однако, один проявлял особое рвение, это был внепартийный молодой человек по имени Амо Джанполатян, который ранее не участвовал ни в ликвидациях, ни какой-либо революционной деятельности. До сего момента этот девятнадцатилетний отпрыск богатых родителей, хорошо одетый, ухоженный, с недавно выросшими усами, тратил отцовские деньги в компании девушек. Амо месяцами умолял Карсский комитет позволить ему биться за свободу турецких армян и пожертвовать во имя нее своей жизнью, однако, комитет не рассматривал его кандидатуру всерьез в силу его неопытности.

Примерно в то же время по поручению Тифлисского восточного бюро АРФД в Карс, для организации ликвидации Брикова, прибыл Сако из Севкара. Услышав о его прибытии, Амо помчался к нему, умоляя, чтобы ему было поручено это дело. Сако интуитивно понял, что этот молодой человек был искренен в своем желании и имея все полномочия, данные им Бюро, решил позволить ему привести в исполнение приговор, вынесенный русскому бригадиру, не смотря на его молодость и неопытность.

Чем закончилось.

Примерно в то же время, по поручению Тифлисского восточного бюро Дашнакцутюн, в Карс, для организации ликвидации Брикова, прибыл Севкареци Сако. Услышав о его приезде, Амо помчался к нему, умоляя, чтобы ему было поручено это дело. Сако интуитивно понял, что этот молодой человек был искренен в своем желании и, имея все на это полномочия, данные им бюро, решил позволить ему привести в исполнение приговор, вынесенный русскому бригадиру, не смотря на его молодость и неопытность. Амо Джанполатян, приступив к работе, с не ожидавшейся от него компетенцией, изучил время и место перемещений Брикова.

Русский же бригадир в вечер того же дня, когда он беспощадно убил армянских бойцов, уверенный в себе и с чистой совестью распивал коньяк со своими подчиненными и турецкими офицерами. Более того, опьяненный своим "героизмом", он, дабы похвастаться своим "подвигом" в Карсе, Тифлисе и Петербурге, решил сфотографироваться с турецкими офицерами на фоне сваленных в кучу трупов армян.

Однако, он вскоре понял, что армяне могут оказаться мстительны и ограничил свои променады близлежащими окрестностями и не уходил далеко от места работы и клуба, в котором он любил пить и играть в карты, также организовав строгое наблюдение за всеми дорогами, ведущими к этому району.

Тем не менее, Амо оказался хитрее, одурачив часовых своим нарядом бедного художника, - он блуждал от здания к зданию "в поисках работы", весь грязный, с взъерошенными волосами, немытым лицом, в залатанных штанах, рваном пиджаке, дырявых ботинках, измазанный в краске и саже. Этот наряд и прикрытие позволили ему узнать точные часы, когда Бриков покидал дом в направлении клуба.

Так, в один прекрасный вечер, Амо застрелил из своего охотничьего ружья, направлявшегося в клуб, русского бригадира. Пуля попала точно в цель и Бриков, безжизненный, упал на землю. Амо не бежал, вместо этого он спустился к бездыханному телу и выпустил еще несколько пуль из своего револьвера ему в грудь, после чего исчез в близлежащих лесах.

Солдаты, охранники, жандармы сходили с ума в поисках убийцы, но безуспешно. Жестокий бригадир был убит 31 Августа, 1904 г., ровно через полтора месяца после расправы над армянскими мучениками".

Тотальный бред сивой кобылы.

Во-первых, начнем того, что этот выдуманный антирросийский и антитурецкий "исторический эпизод" опубликован лишь на одном непонятном сайте "Вне строк", который является, как вы догадались, армянским. Нигде в сети его больше нет. Нет никаких исторических фактов, документаций, исследований и т.п. Просто сели и написали, что взбрело в голову, как это делалось на протяжении многих лет в отношении Азербайджана. Армяне много лет сидят и придумывают фальсификации и сказки, пытаясь присвоить нашу богатую историю и культуру, но сейчас не об этом...

Во-вторых, почему подобного рода "фантастика" публикуется именно сегодня, после становления в регионе новой реальности? Очевидно, что армянские националисты совсем радикализировались и начинают широкую атаку на русских и Россию в целом. Желание патологически врать - довольно широко распространенное психологическое расстройство среди армянства. После Победы Азербайджана они поверили, что "Россия их предала", теперь дальше вся идеология будет выстраиваться, отталкиваясь от этой мысли. Завтра они начнут (если уже не начали) и детей обучать тому, что "Россия - это враг, как Азербайджан и Турция".

Если наблюдать за всеми теми антироссийскими событиями и настроениями, которые происходят в Армении за последний год, это становится очевидным. Сначала все начиналось с мелких комментариев и недовольств в адрес российских экспертов и политологов, которые пытались объяснить армянам, что во всех своих бедах Ереван виноват сам, ввиду своей агрессорской политики, которая затолкнула страну в экономическую блокаду. Потом пошел мат в адрес государственных деятелей, министров и первых лиц России - от Марии Захаровой и Сергея Лаврова до самого Путина, которого, кстати говоря, все еще продолжают оскорблять после каждого его слова. Вчера начались массовые антироссийские митинги, которые завтра, зомбировав достаточное количество радикалов, могут привести к мести по отношению к РФ.

Такое уже было в конце ХХ века. Речь о серии терактов, совершенных армянскими националистами в Москве в январе 1977 года. 8 января 1977 года в 18:05 в самом центре Москвы на Никольской улице недалеко от печально знаменитой Лубянки в гастрономе №15 в торговом зале прогремел взрыв. Для того времени событие из ряда вон выходящее. Но всевидящий и вездесущий в Советском Союзе КГБ уже стоял, что называется, на ушах. За полчаса до этого в 17:33 был подорван поезд метро на перегоне между станциями Измайловская и Первомайская Арбатско-Покровской линии. Погибли 7 и покалечены 37 человек. Данная станция находится в двух шагах от Кремля, на одной из старейших и самых протяженных линий метро, проходящей через центр города. Тогда армянские националисты бросили вызов системе, законам страны и человечности. В тот день фактор армянского терроризма перестал быть для многих мифом и заявил о себе во весь голос. Учитывая террористическую сущность радикалов "Сасна Црер", которые и являются организаторами антироссийских митингов, где тысячи людей выкрикивают матерные слова в адрес Президента РФ, нет гарантии, что подпитанная ложной информацией и ненавистью толпа и молодежь не захотят вновь отомстить России за так называемое "предательство армянского народа".

Градус русофобии в Армении поднялся до омерзительного уровня. Это факт и с этим пора что-то делать. Армения постепенно забывает, что существует лишь благодаря России и ее дружелюбию. Пора бы ей это напомнить.

М.Ахмедзаде