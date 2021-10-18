https://news.day.az/politics/1393261.html Глава Управления Администрации Эрдогана поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Глава Управления Администрации Эрдогана поздравил Азербайджан по случаю Дня восстановления независимости
Глава Управления по связям с общественностью Администрации Президента Турции Фахреттин Алтун поздравил Азербайджан по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Фахреттин Алтун в понедельник разместил на своей странице в Twitter соответствующую публикацию.
"Поздравляю Азербайджан с Днем восстановления независимости. Турция продолжит укреплять связи на основании принципа "одна нация - два государства", - говорится в публикации.
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