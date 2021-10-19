Вопли из ойкумены: грустное признание Армена Ашотяна

Лучше поздно, чем никогда. Иначе и не прокомментируешь плаксиво-истеричный статус в социальной сети, который оставил заместитель председателя Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян. "У нас больше нет государства. Армения - это всего лишь алфавитный указатель", с грустью признал он. И не остановился на констатации этого, всем за пределами РА, давно известного факта.

Он признал, что Армения - это ритуальная деталь, политическое недоразумение в списке стран-членов ООН на латинице где-то между "Argentina" и "Australia". Не знаю, что именно произошло в день написания такого рода откровений, но Армена колбасило не по-детски. Он признавал все то, о чем в РА всегда предпочитали молчать, что там старались отрицать.

"У нас больше нет государства, и не только по вине капитулянта. Причина намного глубже. Государства создаются нациями. У нас больше нет Республики Армения, потому что у нас нет армянской нации. Вместо нации сегодня на 29 000 кв. км проживает армянское население, биологическая популяция. А популяции не могут иметь государства, в лучшем случае - ареал. Другими словами, армяне уже не политические существа, а этнографический подвид, который такими темпами совсем скоро окажется в Красной книге. А государства нет, потому что создавший его народ просто исчез", - написал А.Ашотян.

Тут тот редкий случай, когда с данным оратором нельзя не согласится. Причем, как пишут армянские СМИ, столь печальный вердикт вынесен тем, кто считается одним из самых перспективных и интеллектуальных политиков РПА. Даже министром образования и науки был несколько лет. Ну и в парламенте едва ли не самым ярким трибуном считался, по версии РПА. То есть Армен совсем не дурак, хотя и большой любитель манипуляций.

Он ведь давно все сознательно упрощал, пытаясь свалить все беды Армении на ее нынешнее руководство, которое, напомню, свергло его шефа, руководителя РПА и третьего президента Армении Сержика Саргсяна. Поэтому было неудивительно слышать, еще а в августу прошлого года, то есть до начала 44-дневной войны, что Ашотян призывал к смене власти в РА.

Тогда его никто и слышать не стал. по большому счету.Но,потом была 44-дневная война, предсказуемо разгромно проигранная Арменией. И в этом поражении, в подписанном премьер-министром РА Николом Пашиняном трехстороннем заявлении от 10 ноября прошлого года, которое по сути было актом о капитуляции, Ашотян и вся армянская оппозиция увидели шанс на смену власти, на ее захват.

В итоге, в декабре прошлого года Армен призвал запретить деятельность политической партии "Гражданский договор".

"Представители вышеуказанной силы в исполнительной и законодательной ветвях власти должны быть лишены права занимать должности в исполнительных и выборных органах до полного расследования войны. Это вопрос национальной безопасности. Многие видят, что есть информация и анализ об эскалации войны и ее позорном исходе... Совершена ли с правовой точки зрения государственная измена, или это была заговорщическая недоразвитость в рамках морального контекста предательства?...", - истерил тогда Ашотян на своей странице в Facebook.

Бесполезно, как потом оказалось. Никто партию, возглавляемую Пашиняном, естественно, запрещать не стал. Более того, именно те, кого Ашотян и вся армянская оппозиция называли "капитулянтамм", "предателями", "турецкими агентами" в итоге и победили на внеочередных парламентских выборах в РА. И это - при огромных затратах "карабахского клана" на кампанию по дискредитации действующей власти в подручных СМИ!

Чем объяснил то свое фиаско Ашотян? Он заявил, что итоги выборов в Армении были предрешены силами, находящимися вне страны. " Более того, почти все центры силы предпочли иметь дело со сломленным капитулянтом, который не создавал им проблем, а не с национальными патриотическими силами, которые могли помешать планам сверхдержав в регионе. Никол был выгоден всем, кроме Армении", - утверждал Арменчик.

После его смешного заявления возник резонный вопрос - а те 687.251 человек, что проголосовали за блок Пашиняна, тоже какие-то "силы извне"?! Ясное дело, что нет. Это граждане Армении, для которых Пашинян, ввергший страну в войну, проигравший ее, подписавший капитуляцию и положивший от пяти до восьми тысяч армянских военнослужащих ради понимания собственной политической близорукости , гораздо меньшее зло, чем "сержиковцы" и "робиковцы".

Этого Ашотян, естественно, не признал ни тогда и ни сейчас.Ему проще было изобразить новую форму истерики, выбрав на сей раз своей мишенью не только и не столько Пашиняна, сколько все армянское государство. В итоге, Армен повторил давно очевидную истину- нет независимого, суверенного армянского государства. Есть ойкумена, то есть среда обитания определенного числа армян.

Их, кстати, жителей ойкумены, становится все меньше год от года. Население РА сокращается уже давно и по итогам нынешнего года жителей этой территории станет меньше тысяч на сто. При этом, процесс потери армянской государственности начался не сегодня и не вчера. Он начался с того самого момента, как РА выбрала путь вражды и войны с Азербайджаном.

И оккупация 20% территории нашей страны, как и удержание их на протяжении более четверти века , сыграли с РА злую шутку. Они поверили в придуманные ими самими мифы. Которые в итоге были уничтожены в ходе и по итогам 44-дневной войны. После чего, началось отрезвление , периодически перерастающее в истерику. Такую, как та, что сейчас произошла у Армена Ашотяна. Аналогичное состояние, замечу, у многих армян. Иначе и быть не могло в стране, которая даже свои собственные границы не в состоянии охранять. Иного не могло и быть в государстве, которое давно уже взяло курс на саморазрушение, уже прочно закрепив за собой статус регионального лузера.

Акпер Гасанов