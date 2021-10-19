Здание Минской национальной библиотеки подсвечено в цвета азербайджанского флага

18 октября один из главных символов Минска - здание Минской национальной библиотеки было подсвечено в цвета азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, акция, организованная посольством и Торговым домом Азербайджана в Беларуси, была посвящена 30-летию восстановления нашей государственной независимости.

С вечерних часов здание Минской национальной библиотеки начало переливаться цветами нашего флага, была организована видеопроекция.

Видеопроекция вызвала большой интерес у горожан.