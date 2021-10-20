Сатановский обвинил Моссад в некомпетентности

У известного армянофила, мнящего себя политологом, директора Института Ближнего Востока Евгения Сатановского случился очередной приступ шизофрении. Данный одиозный псевдополитолог и востоковед уже давно трудится, не покладая рук, на проармянском фронте, будучи активно вовлечен в кампанию, направленную на столкновение России с Турцией и Азербайджаном. Теперь же Евгений Янович, который сам официально называл себя дураком, решил немного изменить вектор, и включить в свой "гениальную" схему цель столкнуть Израиль и Турцию.

Недавно, страдающий шизофренией и обсессивно-компульсивным расстройством "эксперт", комментируя российско-азербайджанские отношения, внезапно разглядел во всех проживающих в России азербайджанцах турецких шпионов и предложил возродить Красную армию. На этот же раз Сатановский превзошел самого себя: его посетила другая навязчивая, бредовая мысль - оказывается, Турция использует Баку для того, чтобы добраться до израильских технологий.

Сатановский заявил, что Израиль является не только непримиримым противником Ирана, но и потребителем более 40% азербайджанской нефти, именно поэтому, многое современное оружие попадает в руки Баку именно от израильтян. "Что касается Турции, то Анкара не скрывает своих недружелюбных отношений к Израилю и использует связи в Баку для того, чтобы добраться до израильских технологий", - резюмировал рыжий "комбинатор". По его словам, Анкара якобы использует неприязнь Израиля к Тегерану и конфликт между последним и Азербайджаном в своих целях.

Налицо очередная сатанинская "галлюцинация". Одна из личностей горе-политолога, любящая всякие "теории заговоров", начала видеть, как турецкие конструкторы по ночам разбирают в глубоких бункерах израильские беспилотники, чтобы скопировать их технологию. И это при том, что Турция обладает одной из самых передовых оборонных промышленностей, а турецкие беспилотники Bayraktar, зарекомендовавшие себя во время прошлогодней войны в Карабахе, хотят приобрести многие, в том числе, развитые страны мира.

Фактически, не дружащий с головой "эксперт", обвинил Моссад в некомпетентности. Его всезнайшество Евгений Янович "раскрыл глаза" израильской разведке, которая все это время упускала из виду такой вопиющий "грабеж"!

Более того, так называемый "политолог", видимо, не сильно осведомлен о ситуации в мире, потому что Турция и Израиль давно уладили (не без участия Азербайджана между прочим) существовавшие в их отношениях некоторые недопонимания, поэтому если Турции будут интересны какие-либо израильские военные технологии, она может напрямую обратиться к Израилю с предложением о покупке.

Вообще странно слышать от Сатановского подобные "переживания" за Израиль. Словно и не он всегда в своих заявлениях и "экспертных" заключениях, комментируя ситуацию в секторе Газа, заступался за Палестину, заявлял, что границ 1967 года на самом деле не существует, называл политику Израиля "идиотской". А не так давно, в мае этого года, в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" глава Института Ближнего Востока "попытался защитить честь палестинского народа", заявив, что ХАМАС (который регулярно подвергает израильские города ракетным обстрелам) существует благодаря израильским политикам. Также он выразил мысль, что "если турки и иранцы будут вместе пытаться поделить власть на Ближнем Востоке, заодно придушив Израиль", он бы "желал им этого со всей искренностью". Вот такой вот лицемерный шизофреник.

На самом деле, данный бред, является продолжением тактики по дискредитированию союзников Азербайджана, очевидно, проплачиваемой армянским лобби. Сначала Сатановский пытался внедрить в умы российской аудитории, что Турции нужна война, мол она поджигает Баку и потирает руки, глядя на происходящее. При этом, ни Сатановский, ни прочие бойцы тюркофобского фронта не смогли в свое время логично увязать переход азербайджанской армии в контрнаступление с турецким фактором. Теперь же, видимо, было принято решение попытаться рассорить дружественные Азербайджану страны.

Все это - пустая проармянская трескотня, рассчитанная на возбуждение враждебности, антитурецких настроений, на этот раз, в израильском обществе, и дискредитацию Азербайджана. Усилившийся турецкий фактор в регионе, смелые и успешные действия Турции на Ближнем Востоке заставляют армянство дергаться. Тщедушная натура Сатановского и его спонсоров не позволяет им понять, что тесные отношения Азербайджана с Турцией и Израилем обоснованы объективными факторами и сформировались исторически, безо всякой политической подоплеки. Поэтому все попытки проармянских пропагандистов в этом направлении обречены на провал

В психиатрии есть такой закон: не позволяй сумасшедшему втянуть тебя в его бред. Поэтому не стоит втягиваться в бред Сатановского.

Талех Агавердиев