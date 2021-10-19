Стали известны имена переданных Азербайджаном Армении военнослужащих

Стали известны имена пяти армянских военнослужащих, отбывавших наказание в Азербайджане и переданных Армении.

Как сообщил Trend координатор Информационного центра по азербайджанским пленным и заложникам Ахмед Шахидов, граждане Армении Мелс Амбарданян, Рафик Карапетян, Жора Манукян, Овсеп Манукян и Седрак Согомонян, незаконно пересекшие границу Азербайджана в Ходжавендском районе и задержанные в направлении поселка Гадрут, были переданы Армении при посредничестве российских миротворцев, передает Day.Az.

Напомним, что вышеуказанные армянские военнослужащие были задержаны Вооруженными силами Азербайджана после проникновения на территорию поселка Гадрут через Ходжавендский район после Отечественной войны. Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил каждого из задержанных к четырем годам лишения свободы.