В Армении ставят ультиматум Путину

Несмотря на заявления армянской стороны о готовности к переговорам по заключению мирного договора, на практике мы видим обратную ситуацию. Регулярно совершаются провокации, в армянском обществе продолжается разжигание межнациональной вражды, пропаганда идеи реваншизма и прочее.

Более того, на фоне роста в Армении в последнее время антироссийских настроений, активно дискредитируются усилия России по урегулированию конфликта, в адрес России звучат обвинения в предательстве, даже озвучиваются оскорбления в адрес российского президента.

Так, в армянском сегменте соцсетей, Телеграм-каналах, СМИ вызвало очередную волну истерии выступление президента России Владимира Путина на пленарной сессии XVIII заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", в ходе которого он прокомментировал ситуацию в Карабахе.

Акцентируется внимание на заявлении главы российского государства о том, что "карты, которые показывают, как проходила граница между союзными республиками в советский период, находятся в Генштабе Российской армии". Мало того, что в Армении воспринимают предложение демаркации и делимитации границы по советским картам в штыки (при том, что именно армянская сторона была ярым сторонником подобного подхода), так еще и в лучших традициях армянского мифортворчества выдвигаются новые территориальные претензии. Армянские пропагандисты заявляют, что мол Путин и предательская власть Армении торгуются армянскими землями, не учитывая того факта, что руководство Азербайджана не считает себя правопреемником советского Азербайджана. Более того, "Путин должен серьезно отнестись и к декларации о признании "арцаха" (Нагорного Карабаха), Сюника и Нахиджевана (Нахчывана) частью советской Армении".

Таким образом, в Армении, не сделав никаких выводов из прошлого, выдвигают посягательства и на Нахчыван. Причем подобные попытки делались уже и в начале 20-го века, и в 1990-х. Недаром, армянские экстремисты, с первых дней начала конфликта в 1988 году, стремились захватить Садарак, чтобы отрезать Нахчыван от Турции. Ведь даже закрытая в советское время граница мешала им осуществить одну из своих главных целей - захвата Нахчывана.

Что касается вопроса о правопреемственности, то Азербайджан провозгласил свою независимость еще в 1918 году, еще до создания СССР. Но что тогда, что в советский период Нагорный Карабах всегда оставался в составе Азербайджана. После советизации Армении и Азербайджана Нагорный Карабах был оставлен (подчеркнем - оставлен, не передан) в составе Азербайджанской ССР. И Нагорно-Карабахская автономная область, созданная в 1923 году на территории Азербайджанской ССР, была автономным образованием в составе Азербайджана. Армяне-жители НКАО были полноправными гражданами, пользовались армянским языком наряду с русским и азербайджанским в делопроизводстве. В образовании имели целевые места в вузах Азербайджана и Армении, имели широкие экономические связи с обеими республиками. Однако, на протяжении всей истории СССР с подачи армянских националистов руководство Армении несколько раз поднимало вопрос о присоединении НКАО к Армянской ССР перед союзным руководством и каждый раз получало жесткий отказ центра. Обращаясь к истории конфликта, можно сказать, что армянское население Карабаха на момент начала конфликта в 1988 году обладало статусом автономной области НКАО в составе Азербайджанской ССР, со всеми вытекающими отсюда правами и обязанностями.

После того, как в нарушение Конституции СССР от 1977 года областной совет НКАО принял незаконное решение выйти из состава Азербайджанской ССР и присоединиться к Армянской ССР (хотя это не предусматривалось законом), практически начался процесс ликвидации автономии со стороны именно армянского руководства области. Автономия НКАО была ликвидирована де-факто сторонниками сепаратистов в сентябре 1991 года, провозгласивших в одностороннем порядке независимость под названием "Нагорно-Карабахская Республика", которая не была признана ни одной страной в мире, включая Армению.

Так что заявление касательно какого-то признания Карабаха и Нахчывана частью советской Армении является не более, чем очередной попыткой фальсификации истории и внушения армянскому обществу ненависти к азербаджанцам. Но армянскому народу пора понять, что нет и никогда не будет образования под названием "арцах". Этот вопрос и никогда не был предметом переговоров, и никакая сила не заставит Азербайджан даже теоретически обсуждать этот вопрос под тем или иным "соусом".

"Путин, вводя в заблуждение всех, в очередной раз продемонстрировал поддержку нашему врагу", - вопят армянские Телеграм-каналы. Подобные обвинения демонстрируют полное неуважение Армении к своему союзнику, ставят под сомнение объективность России как участницы трехстороннего заявления и бьют по ее международному имиджу как посредника в переговорах. Несмотря на все преференции, которые на протяжении многих лет армянская сторона получает от России, помощь российских миротворцев, которые они регулярно оказывают армянскому населению в зоне своей ответственности, несмотря на то, что границы Армении по факту охраняют российские пограничники, неблагодарные армянские националисты заявляют, что "Россия своими же руками уничтожает суверенитет Армении, уничтожает историческую справедливость, как это сделали в свое время советские большевики" и выдвигают какие-то ультиматумы.

Также вызвало раздражение в Армении заявление Путина о том, что "без участия России невозможно ничего сделать" и "пожалуй, никто больше и не нужен, кроме двух сторон и России". Армянские пропагандисты считают, что это - похороны Минской группы ОБСЕ, которая все эти годы якобы занималась решением карабахского конфликта мирным путем. Подобные заявления являются следствием активного стремления Армении вовлечь внешних акторов в обсуждение вопросов, связанных с постконфликтным урегулированием, что, с одной стороны, размывает установившийся формат, с другой - прямо противоречит позиции не только Азербайджана, но и России. Армения в очередной раз подставляет своего союзника, сводя на нет усилия России по урегулированию конфликта и пытаясь назло ей вовлечь в процесс ее политических противников.

Это давняя стратегия армянской внешней политики - стараться усидеть на двух стульях, играя на противоречиях между своим главным союзником - Россией и Западом, где находится самая влиятельная армянская диаспора. Постоянно шантажируя тем, что если Россия не будет ее поддерживать, Армения уйдет на Запад, закроет российские военные базы и прочее, армянская сторона стремилась сохранить российский военный щит. Именно благодаря этому Армении удалось получить оружие и военную технику на миллиарды долларов, а также практически стать нахлебником российского бюджета, откуда постоянно тянула средства на умирающую армянскую экономику.

А когда снова появляется необходимость в заигрывании с Западом с целью урвать оттуда необходимые денежные средства и умаслить свою диаспору, происходит демонстративный отказ от пророссийского внешнеполитического курса, повышается градус русофобии и в адрес России и ее президента сыпятся обвинения и оскорбления.

Вот и теперь в армянском обществе Россия, которая выступает с нейтральной и объективной точки зрения, основываясь на международные правовые нормы и подписанное трехстороннее заявление, представляется в образе врага, а в адрес российского президента озвучиваются оскорбления. Не лишним будет напомнить о том, как в Ереване недавно состоялся митинг ультрарадикального националистического движения "Национально-демократический полюс" (бывшая террористическая организация "Сасна црер"). Участники акции скандировали оскорбительные лозунги в адрес России и президента РФ Владимира Путина. И такого рода поведение армянской стороны зафиксировано не впервые. Так, в зоне ответственности российских миротворцев в Карабахе армянские жители оставили оскорбительную надпись на агитационном билборде с изображением президента России Владимира Путина. Билборд под названием "Навеки вместе" символизирует российско-армянскую дружбу. Вот именно на нем и было написано оскорбление в адрес главы российского государства.

Такие оскорбления в свое время озвучивали и многие из тех, кто являются ныне представителями армянской власти. Они также ходили на митинги в Ереване, держа в руках плакаты, на которых были написаны оскорбления в адрес России и ее президента. Что, кстати, не мешает этим персонажам сейчас летать в Москву в качестве официальных лиц, что лишний раз демонстрирует степень армянского лицемерия.

Градус русофобии в Армении поднялся до омерзительного уровня, страна хаев все еще беснуется из-за своих амбиций, обвиняя во всем именно Россию. Армения постепенно забывает, что существует лишь благодаря России и ее дружелюбию. И конца и края этому не видать. Очередные обвинения в адрес Владимира Путина и ультиматумы - это очередной громкий стук ногой в двери так называемой российско-армянской дружбы. Которой нет и никогда не было.

Талех Агавердиев