https://news.day.az/politics/1395701.html Посол Азербайджана в Иране вручил верительные грамоты президенту страны
Посол Азербайджана в Иране вручил верительные грамоты президенту страны
25 октября чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил верительные грамоты президенту Эбрахиму Раиси, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На встрече, проведенной после вручения верительных грамот, были обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Ираном, проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.
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