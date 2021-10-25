Посол Азербайджана в Иране вручил верительные грамоты президенту страны

25 октября чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Иране Али Ализаде вручил верительные грамоты президенту Эбрахиму Раиси, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На встрече, проведенной после вручения верительных грамот, были обсуждены перспективы развития связей между Азербайджаном и Ираном, проведен широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.