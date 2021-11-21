Администрации Байдена лучше готовиться к предстоящим выборам в Конгресс, чем проводить саммит демократии

Идея проведения саммита в поддержку демократии сама по себе хороша. Но здесь возникает дилемма в принятии решения о том, какие страны будут в списке приглашенных. Участие таких стран, как Филиппины и Индия, которые далеко не являются образцовыми в сфере прав человека, связано исключительно с геополитическими причинами. В частности, из-за их географической близости к Китаю, который для президента США Джо Байдена и его администрации является главной угрозой. По той же логике на саммит приглашен Ирак, ведь страна находится по соседству с Ираном, еще одной геополитической проблемой для Штатов.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

Что касается региона Южного Кавказа и прилегающих стран, продолжил наш собеседник, отсутствие в списке приглашенных Турции и Азербайджана возмутительно.

"Решение Байдена отражает непонимание Турции и Азербайджана. Оно было принято под влиянием лоббистских групп, в частности организаций армянской и греческой диаспоры. На мой взгляд, было бы лучше пригласить на саммит все страны Южного Кавказа вместе с Турцией, чтобы вести дискуссии о демократии в этих странах. И открыто обсудить все недопонимания в этой сфере", - заявил наш собеседник.

Как подчеркнул экс-посол США в Азербайджане, в то же время инициатива Штатов провести сейчас саммит кажется странной, поскольку в вопросе демократии в самих США сложилась взрывоопасная ситуация.

"Американской демократии был нанесен серьезный удар, как с точки зрения репутации, так и ее функционирования, когда 6 января толпа протестующих, выступающих за отмену результатов президентских выборов 2020 года, атаковала Капитолий. В США сегодня наблюдается кризис демократии, потому что Трамп, вероятно, снова будет баллотироваться на пост президента. Экс-президент продолжает вызывать сильные эмоции среди своих сторонников, убеждая их поверить в то, что выборы в США были сфальсифицированы. Поэтому сейчас не лучшее время для США, чтобы претендовать на роль лидера мировой демократии", - полагает он.

По его словам, чтобы США вернули себе статус мирового лидера в вопросах демократии, Штатам было бы уместнее позаботиться о демократии у себя дома. "США необходимо готовиться к следующим выборам в Конгресс в 2022 году и президентским выборам 2024 года. Выборы должны пройти мирно, с учетом соблюдения демократических норм. В таком случае США могут вернуть утраченную репутацию в вопросе демократии", - отметил Брайза.

Наш собеседник рассказал о личном опыте работы в Белом доме во время президентства Джорджа Буша и в Госдепартаменте США, отметив бюрократические проволочки во время планирования крупных мероприятий.

"При выборе гостей для участия в саммите в поддержку демократии США делали ставку на страны Европы и членов НАТО. В то же время приглашать все эти страны было бы неуместно, поскольку Штаты могли быть заподозрены в предвзятости. Поэтому было решено не приглашать на саммит Венгрию и Турцию. Но в случае с Турцией США полностью игнорировали тот факт, что в Турции проходят свободные конкурентные выборы. Поэтому неправильно утверждать, что Турция недостаточно демократична для участия в предстоящем мероприятии. Таким образом, нужно выделить три основных критерия при выборе стран-участниц: геополитика, лоббизм диаспорских организаций и проявление бюрократического баланса", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов