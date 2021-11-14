Отсутствие Турции и Азербайджана в списке участников саммита демократии говорит о неадекватности Байдена

После политического дискурса и резолюции о признании так называемого "геноцида армян", президент США Джо Байден совершает еще одну непоправимую ошибку. Байден будет проводить Саммит в поддержку демократии, на который не были приглашены Президенты Турции и Азербайджана. Данный шаг не выдерживает никакой критики и объясняется предвзятым отношением к двум ведущим странам региона во внешней политике США. Учитывая список гостей, приглашённых на Саммит, среди которых числятся Армения, Ирак и даже ДР Конго, решение Байдена кажется, мягко говоря, странным.

Об этом Day.Az сказал американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

По его словам, растущая роль Турции в Восточном Средиземноморье, так же как и обретение Азербайджаном статуса страны-победителя после триумфа во второй карабахской войне, превратили обе страны в ключевые державы Евразии.

"Данный факт подтверждается устойчивым развитием экономической политики, стремительным развитием вооруженных сил, уважением верховенства закона и международного права, укреплением энергетической безопасности и высоким чувством патриотизма. Прозрачность и подотчетность деятельности правительства в Анкаре и Баку - огромное достижение Президента Реджепа Тайипа Эрдогана и Президента Ильхама Алиева", - подчеркнул он.

Как напомнил наш собеседник, нынешний глава Белого дома был избран президентом во многом благодаря голосам "мертвых душ". "Является ли с моральной точки зрения приемлемой практикой для Джо Байдена проводить Саммит в поддержку демократии в то время, когда он сам был избран несуществующими голосами?", - задается вопросом Питер Тейс.

Американский эксперт назвал ожидания от предстоящего Саммита на самом низком уровне.

"Саммит в поддержку демократии - это международное символическое мероприятие, где собираются главы различных государств, чтобы сделать групповое фото. Сегодня мы являемся свидетелями испортившихся отношений Парижа и Вашингтона. Европейский Союз находится в глубочайшем экономическом кризисе, а на африканском континенте растет количество вооруженных конфликтов, где вовлечены такие страны, как Эфиопия, Судан, Мали, Камерун, Экваториальная Гвинея и Сомали. Поэтому ожидания от Саммита находятся на самом низком уровне", - заключил Питер Тейс.

Абдул Керимханов