Россия будет требовать от Армении выполнения имеющихся соглашений

Предполагаю, что на переговорах в Сочи Россия будет настаивать на том, что уже имеющиеся соглашения должны быть выполнены.

Об этом Day.Az сказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, комментируя предстоящие трехсторонние переговоры Президента РФ Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые должны пройти 26 ноября в Сочи.

"Это яляется классическим подходом российском дипломатии. В случае нынешнего напряжения в Закавказье Москва будет стараться, чтобы Армения выполняла все взятые на себя обязательства, Необходимость экономического развития, необходимость поиска нового взаимопонимания на основе уже имеющихся соглашений и будет, скорее всего, линией Москвы", - сказал российский эксперт.

По его мнению, тот факт, что премьер-министр Армении Никол Пашинян косвенно признал, что это он сорвал встречу, запланированную ранее на 9 ноября, говорит о том, что Пашинян пытается остаться у власти в Армении.

"И армянское общество, скорее всего, его пока у руля оставит на том основании, что он, во-первых, не политик старой школы, а именно бывших политиков обвиняют в коррупции и бедности, и, в то же время, "дрался, как лев, за армянские интересы". А сейчас "не стесняется дерзко смотреть в лицо Азербайджану", и, таким образом, воплощает в нужном объеме реваншистские настроения, которые также можно назвать настроениями непримиримости, в основе которых лежит нежелание признать свершившиеся факты, желание как-то еще сыграть политическую партию, чтобы все результаты вооруженного конфликта, произошедшего в 2020 году, были ликвидированы. В этом и состоит стратегия Пашиняна. Я не думаю, что он стремится к новому военному конфликту, но он, точно так же, и не стремится к тому, чтобы выполнить все взятые армянской стороной, в его лице, обязательства по мирному соглашению", - сказал наш собеседник.

Он отметил, что хотя армянские власти, армянские эксперты и армянское общество в жесткой форме требуют, чтобы Россия безоговорочно их защищала и покрывала, не переставая при этом (если говорить об армянском руководстве) ориентироваться на Вашингтон и Брюссель, то в России - и в обществе, и в экспертном сообществе, а также это ощущается в руководстве, - имеет место весьма трезвое отношение к армянской политике, и к данному конфликту, и ко всем этим призывам о помощи.

"Оно состоит в том, что Арменией руководят враги России. Что никто из соросовских кадров не был наказан, изгнан. Деятельность НКО не под запретом, сам Пашинян не под запретом, в том смысле, что он не поменял политику и ориентиров. И в этом смысле в России с раздражением относятся к армянской политической линии и к их безапелляционному требованию, чтобы Россия их защищала в вооруженной борьбе с Азербайджаном. Это раздражение в России понятно, ибо как еще в Москве могут принимать нынешнее положение, при наличии недружественного крена, недружественного режима в Ереване?! Только если будет формальный запрос, чего Пашинян боится делать, тогда только Россия сможет ответить на него в соответствии с договором, то есть, обеспечив направление необходимых военных сил для того, чтобы обеспечить нерушимость границ, которые определены. Но в том то и дело, что такое развитие событий Пашиняну невыгодно. Зачем ему российские военные в Армении? Это ведь для него недружественные войска, он лишь играет. И это глупо с его стороны, что он и сейчас, когда есть возможность сесть за стол переговоров, опять играет. Он играл в прошлом году, и именно это привело к конфликту, вооруженному столкновению", - сказал эксперт.

Василий Колташов добавил, что в России прекрасно видят, что в Армении продолжается крупномасштабная, широкая антироссийская агитационная кампания, и кампания в пользу США и ЕС.

"И эти факты, которые невозможно скрыть, когда в России в различных телеэфирах выступают армянские эксперты, говорят в своих интервью, что, мол вот, Россия не приходит на помощь, она нас бросила, она нас предала, позорные, на самом деле, и для Армении, потому что так нельзя относиться. Очевидно, что Соединенные Штаты для России сейчас враг. Очевидно, что Евросоюз в лице еврократии, - не национальной администрации ЕС поголовно, а именно европейская бюрократия, к России недружественна. Неужели в этой ситуации кто-то в Москве может питать иллюзии насчет армянских политиков. Ведь были же уже в Армении накануне войны с Азербайджаном акции протеста, лозунги типа "Русские оккупанты, вон из Армении", ведь это было, и в России это видели. А дипломатический корпус и высшее руководство страны, естественно, это все знает. Они прекрасно знают, на кого ориентируется нынешняя власть Армении, и это не Россия. Однако, самый главный вывод из всей информации, которой мы обладаем сейчас, состоит в том, что самую серьезную ошибку совершил народ Армении", - заключил наш собеседник.

Талех Агавердиев