Предстоящая встреча глав Азербайджана, России и Армении определит дальнейшее развитие региона

Участие в трехсторонней встрече глав Азербайджана, России и Армении - огромный шаг вперед,

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend американский эксперт, стратегический советник по международным делам правительств, университетов и корпораций в Европе и Америке Питер Тейс.

Американский эксперт напомнил, что в последнее десятилетие Армения демонстрировала пример плохого управления страной.

"Участие в трехсторонней встрече в Сочи - шанс для Армении прервать череду неудачных решений. Армения должна строго придерживаться международного права, договориться о мирном соглашении с Азербайджаном и изучить дальнейшие возможности сотрудничества в области торговли и коммерции с Азербайджаном", - заявил он.

Как подчеркнул Питер Тейс, предстоящая встреча имеет еще один очень важный политический момент, а именно обсуждение статуса заявлений, подписанных 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, что имеет особое значение для дальнейшего развития региона.

"Армения должна отказаться от оскорбительной риторики и принять меры, которые возобновят развитие региональных торгово-экономических и транспортных проектов и помогут Еревану преодолеть нынешний экономический спад внутри страны", - резюмировал американский эксперт.

Напомним, 26 ноября по инициативе главы российского государства в Сочи состоятся трехсторонние переговоры Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, приуроченные к годовщине подписания заявления о прекращении огня и всех военных действий в зоне карабахского конфликта от 10 ноября 2020 года.

На встрече планируется рассмотреть ход реализации договоренностей лидеров трех стран от 9 (10) ноября 2020 года и 11 января 2021 года, а также наметить дальнейшие шаги по укреплению стабильности и налаживанию мирной жизни в регионе. Особое внимание будет уделено вопросам восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей".

Согласно информации пресс-службы Кремля, также предусмотрены отдельные беседы глав трёх стран.