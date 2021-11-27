Сочинская встреча - еще один шаг к устойчивому миру на Южном Кавказе

Сочинская встреча глав Азербайджана, России и Армении - Ильхама Алиева, Владимира Путина и Никола Пашиняна является еще одним шагом к устойчивому миру на Южном Кавказе. Об этом сообщили в субботу Trend в Администрации президента Турции, передает Day.Az.

Как отметили в администрации, Турция поддерживает любые шаги, направленные на установление мира и стабильности на Южном Кавказе.

"Стабильность на Южном Кавказе в интересах не только Турции, но и всех стран региона. Мир на Южном Кавказе будет способствовать экономическому развитию региона, а также разблокированию коммуникаций. Турция высоко оценивает сочинскую встречу глав Азербайджана, России и Армении. После освобождения азербайджанских территорий от оккупации сочинская встреча является еще одним шагом к устойчивому миру на Южном Кавказе", - сказали в администрации.

Отметим, что 26 ноября в Сочи прошла встреча глав Азербайджана, России и Армении, на которой был обсужден ряд вопросов, в том числе открытие коммуникаций, делимитация и демаркация границ. Результаты трехсторонней встречи оцениваются положительно. Азербайджан добился поставленных целей, в частности, принято решение о запуске проектов по открытию автомобильных и железных дорог.