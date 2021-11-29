Декларация ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева

Декларация Организации экономического сотрудничества (ОЭС) является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева. Об этом сказал Trend американский эксперт Питер Тейс, передает Day.Az.

Он отметил, что 15-й Саммит ОЭС является крупным глобальным событием, которое устанавливает основные приоритеты на евразийском континенте, особенно в области промышленного и экономического развития.

"Декларация, одобренная странами-членами ОЭС и поздравляющая по этому случаю Азербайджан со славной победой во Второй карабахской войне, является призывом к Армении признать свое поражение и открыть новую главу сотрудничества с Азербайджаном. Резолюция ОЭС является символом выдающегося лидерства Президента Ильхама Алиева", - сказал он.

По его словам, Туркменистан и другие страны-члены ОЭС с нетерпением ждут дальнейшего развития сотрудничества с Азербайджаном через использование Зангезурского коридора в качестве моста, который напрямую соединит их с рынками Турции, Черноморского региона и Европы.

"Армения должна сделать шаг вперед, чтобы принять растущее экономическое партнерство со странами-членами ОЭС и отказаться от политики, которая портит имидж Армении за рубежом", - добавил он.