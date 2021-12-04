Хлесткий антироссийский выпад Пашиняна

Всячески заверяющий Россию в приверженности Армении дружбе и развитию стратегических отношений с ней премьер-министр Никол Пашинян при этом продолжает открыто придерживаться прозападного курса. Иначе как очередным хлестким антироссийским выпадом его согласие на участие в организуемом США "Саммите за демократию" не назвать.

Напомним, что 9-10 декабря по иницитиве президента США Джо Байдена состоится Саммит в поддержку демократии, который уже успел навести немало шуму. Госдепартамент США опубликовал список из 110 стран, приглашенных на декабрьский саммит. Россия и Китай в список не попали.

По задумке организаторов, данный саммит "продемонстрирует одну из уникальных сильных сторон демократии - способность признать ее недостатки и противостоять им открыто и прозрачно". Однако на деле он вызвал немало вопросов в связи с весьма противоречивым списком приглашенных стран, учитывая, что среди приглашенных такие страны, как Ирак, Филиппины, Индия и даже ДР Конго, которые далеко не являются образцовыми в сфере прав человека. Просмотрев список приглашенных, приходишь к выводу, что отбор произведен по четко просвечивающему признаку - в нем нет тех стран, с которыми у Америки плохие отношения, тех, кого она боится, и тех, кто не пляшут под ее дудку. К первым можно отнести Россию, ко вторым - Китай, а Турция и Азербайджан прекрасно вписываются в третий подвид. Не получила приглашения на саммит и Венгрия - в этом плане она единственная среди стран-членов ЕС, - что может объясняться проводимым ею самостоятельным независимым курсом в сфере внешней политики и симпатиями к тюркскому миру, тесными связями с Азербайджаном и Турцией. Таким образом, США, привыкшие к собственной гегемонии во всём мире и не терпящие инакомыслия, решили "наказать" маленькую, но гордую центральноевропейскую республику.

Становится ясным, что список составлен с точки зрения глобальных, геополитических интересов США. Большинство стран в списке - те, кто в будущем может быть использован в борьбе с такими гигантами, как Россия и Китай.

Очевидно, что и Армения, которая на словах является союзником России, а на деле - не раз всаживала ей нож в спину, была приглашена именно исходя из этого принципа. Ничем иным объяснить ее присутствие в списке, с учетом того, что согласно опубликованному в текущем году докладу правозащитной организации Freedom House Армения в рейтинге числится единственным государством с полуконсолидированным авторитарным режимом, невозможно. А относительно недавно организация выразила обеспокоенность возбуждением уголовного дела за оскорбительный комментарий в Facebook под фотографией премьер-министра страны Никола Пашиняна, отметив, "что случившееся означает четкую деградацию демократических норм в Армении, включая свободу слова". И это при том, что обсуждаться на саммите будут три ключевые темы: защита от авторитаризма, противодействие коррупции и борьба с ней, содействие уважению прав человека.

Стоит отметить, что, по сведениям, полученным от различных дипломатических источников, еще до того, как был обнародован список стран-участниц саммита, Москва просила своих союзников отклонить приглашение. А в начале ноября глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Саммит за демократию" нацелен на то, чтобы "разделить" людей и страны "на демократические и недемократические". Однако Армения этот призыв проигнорировала. Премьер Никол Пашинян уже подтвердил свое участие, что лишний раз демонстрирует, что неблагодарный союзник отворачивается от РФ и все плотнее сближается с коллективным Западом. Явно проглядывается, что армянский премьер переживает период эйфории, окрылённый тем, что сбылась мечта всей его политической деятельности и он, наконец, признан своим.

Во что в итоге выльется подобный дерзкий выпад в адрес России, благодаря которой Армения, по сути, существует как государство, - покажет время. Но уже сейчас очевидно, что ничем хорошим для соседей это не закончится.

Талех Агавердиев