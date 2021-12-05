Армяне Франции против России

Была ранее такая страна - Союз Советских Социалистических Республик, которую поколение "советских людей" до сих пор вспоминает теплыми словами и лучшими воспоминаниями жизни, поскольку главным слоганом в этой огромной многонациональной стране было "интернационализм и дружба народов". Об этом в свое время так ясно дали всем понять, что в течение семидесяти лет в СССР царила межнациональная идиллия. В тот период вечно недовольные всем армяне, совершавшие всевозможные махинации во множестве сфер, вынуждены были уйти в подполье, но когда появилась возможность, они помогли Советскому Союзу успешно развалиться, чтобы оккупировать азербайджанский Карабах, где много природных ресурсов, в частности, золото в Кяльбаджарском районе. Сегодня, пытаясь повторить историю, армяне Франции решили развалить и современную Россию.

В частности, реализуя цели мирового армянского лобби, армяне Франции сегодня предпринимают большие усилия, чтобы торпедировать усилия президента РФ Владимира Путина в установке мира между Азербайджаном и Арменией, вставляют палки в колёса, дабы Армения не могла установить отношения с Турцией и Азербайджаном, проводят в Ереване антироссийские митинги, где присутствуют флаги западных стран, в том числе и Франции. Короче говоря, цель - максимально дискредитировать РФ, при этом заручиться поддержкой Запада.

Аркадий Карапетян, одна из ключевых фигур подпольного этапа сепаратистского движения в Нагорном Карабахе, т.н. первый "командующий" т.н. "армии обороны "арцаха"", в интервью армянскому журналу "Анив" в 2012 году сказал: "Подпольная деятельность в Карабахе была всегда - в каждом поколении отдельные люди собирались и обсуждали "арцахскую" и армянскую проблемы. К началу митингового этапа в 1988 году в подполье работали около 150 человек. Они готовились и к будущим митингам,... занимались распространением листовок, работой с людьми....работали через непрямые контакты. Мы, подпольщики, прекрасно знали, что в конечном итоге все это приведет к кровопролитию, и готовились к нему".

И вот, Горбачев у власти. В его окружении - советники, помощники, зампреды Совмина: Абель Аганбекян, Георгий Шахназаров, Степан Ситарян и другие. Один из них, Аганбекян, взрывает "карабахскую бомбу", опубликовав в ноябре 1987 года во французской (а в какой же еще) "Юманите" заметку о том, что с экономической точки зрения целесообразно было бы передать Нагорный Карабах в состав Армении. Кстати, армяне Франции ещё с тех времён, когда существовал Советский союз, играли главную роль в его развале. Затем Георгий Шахназаров помогает Горбачеву развалить СССР. В случае достижения успеха в этом вопросе, в планах также было отторжение от Азербайджана Нахчыванской АССР, что было бы первым шагом к созданию давней мечты всех армянских националистов - "великой Армении" от Черного моря до Каспийского. Как мы знаем, никакой "великой Армении" так и не стало, но оккупация азербайджанских земель продолжалась 30 лет.

После исторической Победы Азербайджана в 44-дневной войне в прошлом году, мировое армянство обвинило Российскую Федерацию в "предательстве" и "сдаче Карабаха Азербайджану", в то время как современная Россия, в отличие от ее предшественника, СССР, выступила за мир в регионе. Сегодня, когда с еще большей силой активировались антироссийские настроения и русофобия в Армении, французские армяне, являющиеся сильной паразитирующей силой, пытаются пойти по стопам Шахназарова и Аганбекяна, чтобы развалить и современную Россию.

И вот, в рамках нового "плана по развалу РФ", сегодня армяне предложили Эммануэлю Макрону посетить Армению. Несколько представителей армянской общины Франции написали открытое письмо президенту этой страны, в которой пригласили его посетить Армению. По словам авторов, "нигде в мире его так не ждут и нигде его визит не побудил бы столько надежд". Не будем приводить весь текст этого абсурдного письма, в котором армянское лобби на коленях ноет Макрону и просит, чтобы он хоть как-то поддержал их в карабахском вопросе, но исходя из слов, которые там написаны и всего вышеперечисленного нами, очевидно, что Армения не успокоится, пока Запад не вытеснет Россию из региона. Можно даже сказать, что надеятся и на применение силы.

Армянское лобби, которому нужна слабая Армения ради получения от Запада дивидендов и грантов "на ее спасение", до сих пор вслепую не хочет понимать, что новая реальность, созданная в регионе благодаря Победе Азербайджана, восстановлению исторической справедливости и желанию России установить в регионе долгосрочный мир, не будет изменена.

Единственным спасением для Армении на сегодняшний день является подписание мирного договора с Азербайджаном, восстановление отношений с Турцией, делимитация и демаркация границ, а также открытие Зангезурского коридора, который выгоден и ей самой в первую очередь. Ведь экономическая блокада, в которой оказалась Армения по своей же вине, будет устранена и в страну после долгих лет, наконец-таки, пойдут деньги.

Все эти бредовые идеи попытки "развалить Россию" должны быть забыты. Армянство должно четко понимать - Запад, в случае необходимости, продаст Армению при первой же возможности. И первой это сделает Франция, которая исторически разменивала и предавала союзников. Нынешняя Армения существует лишь благодаря РФ и ее дружелюбию.

Для Франции, и Макрона в частности, Армения интересна лишь для того, чтобы оторвать ее от России, а армянское лобби нужно нынешнему французскому президенту лишь ради голосов, которые могут обеспечить ему победу на предстоящих выборах 2022 года. Осталось менее 5 месяцев. Посмотрим, как армяне Франции будут ныть после, ибо французское правительство вновь забудет о них еще на 5 лет - до выборов 2027 года.

М.Ахмедзаде