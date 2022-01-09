ОДКБ в Казахстане и советская армия 20 января в Баку

Автор: Лейла Таривердиева

Внимание всего мира сегодня приковано в Казахстану. К сожалению, в данном случае порадоваться за братскую страну не можем - хотя Казахстан заслуживает самого серьезного внимания, на этот раз оно вызвано негативными событиями.

Накануне против этой страны была развернута, не побоимся такого определения, военная интервенция. Звучит это, может быть, и жестко, но очень точно отражает реалии.

Как сообщается на сайте Организации Договора о коллективной безопасности, 6 января в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле, говорится в сообщении.

Наверное, не только мы были удивлены обращением Казахстана за помощью к ОДКБ. Да, беспорядки, да, ситуация выходит из-под контроля, но такой стране, как Казахстан, как-то несерьезно обращаться за помощью извне для решения собственных проблем. Согласно статистике, численность личного состава Вооруженных сил Казахстана - более 70 тысяч человек, полиции - более 80 тысяч. Такого количества силовиков вполне достаточно для поддержания порядка. А самое главное - устав ОДКБ не допускает вмешательства во внутренние дел стран-членов, и механизм коллективной защиты запускается только в случае внешней угрозы кому-то из союзников. Имела ли место внешняя угроза в данном случае? Нет.

Силы ОДКБ были введены под предлогом противодействия некоему международному терроризму, а в российские СМИ начали "просачиваться" странные новости о проникновении на территорию России из Казахстана неких афганских и прочих боевиков и террористов. То есть, начала создаваться информационная штора, призванная прикрыть фактическую суть ввода сил ОДКБ. И уже трудно разобрать, на самом ли деле имеет место угроза терроризма, или это очередной случай применения технологий, не раз применявшихся на постсоветском пространстве и даже шире - на пространство бывшего соцлагеря.

К сожалению, Азербайджан о подобных технологиях знает не понаслышке. У нас имеется собственный опыт столкновения с нечистоплотными сценариями провокаций с целью последующей военной интервенции. Скоро очередная годовщина Черного января, и происходящее сегодня в Казахстане просто напрашивается на аналогии и параллели.

Многие помнят, а кому не позволяет возраст наверняка слышали от старших или читали о том, как развивались события в начале января 1990 года. Вводу советской армии в мирный город предшествовали профессионально организованные, спланированные и отрежиссированные провокации и беспорядки. Прямо как в Алматы. Армянская пропаганда до сих пор строчит пасквили о "геноциде армян" и даже "геноциде русских" в Баку. В те времена, когда еще не было интернета, информация являлась стратегическим ресурсом, недоступным всем. Но даже в условиях полной информационной блокады Азербайджана, недоступности для него общесоюзных медиа-трибун и засилья армянской пропаганды Москве не удалось скрыть страшные деяния, совершенные в ночь с 19 на 20 января. Тезис о якобы "спасении" армией армян и русских провалился, так и не став трендом. Оправдать кровавый ввод войск, расстрел мирных жителей, уничтожение гражданской инфраструктуры и прочие жестокие действия не удалось. Зато по сей день события Черного января считаются и в Азербайджане, и во всем мире бесчеловечным актом подавления системой стремления азербайджанского народа к независимости и сохранению территориальной целостности.

В Баку войска были введены под "благородным" предлогом. Предлог для ввода крупного военного контингента в Казахстан тоже чрезвычайно "благороден". Под подобными предлогами в мире совершено уже не одно военное преступление. Вспомним Ирак и Сирию, разрушенные Штатами и западными коалициями с самыми "благородными" намерениями. Или как Россия "спасала" русское население там, где ему ничего не угрожало, разрушая при этом благополучные страны. Мы уже не говорим о неоднократных "спасениях" армян руками Москвы, самое серьезное из которых привело к тридцатилетнему кровавому конфликту. Только мудрое руководство спасло Азербайджан от развала и дестабилизации. А еще менталитет и единство народа, не настроенного на волну межнациональных склок.

Многие сегодня говорят о странном поведении российских миротворцев на территории Азербайджана. На фоне появления многотысячной иностранной армии в суверенном Казахстане вопросов к дислоцированному в Карабахском регионе РМК становится еще больше. Обратим внимание на вчерашнее обращение Президента Ильхама Алиева к главе правящей партии и зампреду Совета безопасности РФ Медведеву по поводу прогулок российских депутатов в Карабах. Сам по себе факт обращения по такому поводу не МИД, как обычно, а самого главы государства говорит о том, что ситуация сложилась очень серьезная и у руководства Азербайджана вот-вот лопнет терпение.

В ОДКБ сегодня заявляют, что миротворческий контингент не будет участвовать в столкновениях с населением и прочих разборках. В принципе, для этого, как показывают последние новости из Казахстана, и нет никакой необходимости. После того, как дело было сделано - в страну вошли иностранные войска - а казахские силовики вдруг резко активизировались, перестали "переходить на сторону народа", освободили сами и аэропорты, и другие объекты, справились с хулиганствующей толпой, начали зачистки и так далее. "Сданного" армией толпе оружия, правда, уже не вернуть, и неизвестно, где и когда оно может выстрелить.

История повторяется и, вероятно, еще будет повторяться.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский аналитик, директор Центра истории Кавказа, старший научный сотрудник Института права и прав человека НАНА Ризван Гусейнов:

"Подобного рода "революционные" события происходят по определенным параметрам, прописанным еще в советское время. Январские события в Баку и других городах Азербайджана, то, как это претворялось в жизнь, те механизмы и средства, которые использовались тогда, во многом сходны с теми технологиями, которые используются сегодня в Казахстане. Сценарий один и тот же.

Давайте посмотрим. Находится повод для народного возмущения, после чего спецслужбы дают возможность людям собраться и высказать недовольство. Вначале все происходит в мирном русле, а главное "действо" начинается по сценарию потом. Примечательно, что во время реализации таких сценариев почему-то вдруг парализуется полиция и армия, они либо ничего не делают вообще, как это было в январе 90-го года в Баку или во время сумгайытских беспорядков, либо "переходят на сторону народа", как это было в Казахстане. Затем в толпе появляются некие лица, часто с уголовным прошлым, которые способны применять оружие, и начинается насилие и мародерство.

Силовики Казахстана могли бы все это пресечь, для этого у них были все возможности. Кроме приказа. Начинаются беспорядки и, как следствие, возникает якобы необходимость призвать к решению проблемы сторонние силы.

Так в Казахстане появились коллективные силы ОДКБ, которые будут восстанавливать стабильность и принимать жесткие меры против недовольных граждан страны. В общем, ничего нового в сегодняшнем сценарии нет. Такой сценарий реализуется в течение десятков лет. И самое обидное тут - что народы, к сожалению, продолжают вестись на эти манипуляции".