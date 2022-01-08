События в Казахстане имеют схожесть с трагедией 20 января в Баку

Чтобы понять, насколько законным был ввод миротворцев Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстан, следует ознакомиться со спецификой формулировок Устава ОДКБ. В случае совершения акта агрессии против любого из государств-участников все остальные государства-участники обязываются предоставить ему необходимую помощь.

Таким образом, юридическое обязательство принимает форму договорного обязательства в виде помощи другому государству-члену в случае внешней угрозы. События в Казахстане же являются внутренним делом этой страны, при этом вмешательство ОДКБ с политической точки зрения трудно оправдать.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Мэтью Брайза.

По его словам, в Казахстане говорят о внешней агрессии и террористической угрозе для оправдания интервенции ОДКБ. Но, отметил наш собеседник, ОДКБ приняла решение о вводе миротворцев в Казахстан исходя из просьбы Президента Касым-Жомарта Токаева.

Экс-посол США в Азербайджане подчеркнул, что между интервенцией сил ОДКБ в Казахстан и кровавыми событиями 20 января 1990 года в Баку есть определенное сходство.

"Напомню, ввод боевых частей армии СССР в Баку был одобрен со стороны советской Москвы для подавления масштабных выступлений народных масс. В случае с Казахстаном интервенцию осуществляет блок ОДКБ", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов