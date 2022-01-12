Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.

Отметим, что генерал-майора А.Волкова представил генерал-лейтенант Рустам Мурадов.