https://news.day.az/politics/1425972.html Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами
Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворцами
Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял нового командующего российскими миротворческими силами, временно дислоцированными на территории Азербайджана, генерал-майора Андрея Волкова.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.
На встрече была обсуждена оперативная обстановка в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцированы российские миротворцы.
Отметим, что генерал-майора А.Волкова представил генерал-лейтенант Рустам Мурадов.
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