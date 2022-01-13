Закир Гасанов посетил Высшее военное училище им. Гейдара Алиева

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов посетил Азербайджанское высшее военное училище имени Гейдара Алиева, сообщает Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Вначале были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории училища, почтена память великого лидера.

Затем в клубе военного училища состоялась встреча с офицерами, курсантами и профессорско-преподавательским составом.

Собравшиеся минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших за независимость и территориальную целостность нашей страны. Прозвучал государственный гимн Азербайджана.

В своем выступлении министр обороны рассказал об исторической значимости победы в Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева. Была особо подчеркнута важная роль моральной и политической поддержки братской Турции во время войны.

Поздравив личный состав с началом нового учебного года, министр отметил, что высоко ценит героизм и доблесть, проявленные воспитанниками Военного училища во время Отечественной войны.

Гасанов отметил, что кадровые реформы, проводимые в азербайджанской армии с применением передовых технологий, играют важную роль в усилении нашей армии.

Отмечалось, что приведение программы подготовки военных специалистов в Высшем военном училище в соответствие с программами, применяемыми в военных школах Национального университета обороны Турции, является одним из важных шагов в направлении подготовки профессиональных офицерских кадров в азербайджанской армии.

Затем министр поинтересовался нуждами курсантов и пожелал им успехов в учебе и дальнейшей службе.

В заключение Гасанов дал соответствующие поручения по организации системы военного образования на более высоком уровне.