Автор: Мехти Ахмедзаде

Армянское лобби продолжает свою политику по вбиванию клина в отношения между Турцией и Россией. Постоянные попытки навредить партнерским отношениям двух стран начали происходить, как во время 44-дневной войны в Карабахе, так и после нее. Одним из главных агентов армян в этом направлении является, как они сами его называют, рыжий пес - Семен Пегов, который является одним из ярых лжецов, мифотворцем на зарплате у Арама Габриэлянова, запомнившийся фейками из Гадрута.

Пегов и порожденный им щеночек "WarGonzo" вешали лапшу на уши армянской общественности на протяжении всей Второй карабахской войны, пытаясь морально утешить армян, которые вплоть до 10 ноября слепо не верили, что проигрывают по всем фронтам. С Пеговым очень сильно старался и врун Арцрун Ованнисян, но сейчас не о нем... Это наглое вранье продолжается и сегодня, но так как новую реальность, созданную Азербайджаном в регионе уже никак не изменить, взгляды армянского лобби направились на торпедирование отношений Турции с Россией. Например, одним из инструментов для достижения этой цели "вбить клин" между двумя странами используется и недавняя ситуация в Казахстане, где, как вы догадались, недавно объявился рыжий недожурналист.

Очевидно, что этот продажный пропагандист, оставаясь верным себе, будет заниматься активизацией информационной войны против тюркского мира. Прославившемуся фейкомету подойдет любой повод, чтобы развернуть свою провокационную поджигательскую деятельность, чему мы уже ни раз становились свидетелями. Его руками армянское лобби неоднократно пыталось столкнуть Азербайджан, Турцию и Россию, распространяло ложную информацию о ходе 44-дневной войны, которая даже отдаленно не соответствовала действительности.

Пегов заработал себе репутацию посмешища, раздувая липовые надежды армян на победу своими фейковыми новостями, взятыми с потолка. Все помнят, как он, едва ли не мамой и Арамом Габриэляновым клялся, что Гадрут не взят нашими войсками, когда флаг Азербайджана уже развевался над этим освобожденным городом. Лгал он и про то, что "Шуша находится под контролем армянской стороны", когда азербайджанская армия уже освободила и этот город. А потом он сам же рассказал, как стремительно бежал ереванский спецназ, "спешно пакуя вещмешки и улепетывая на своих личных тачках", при приближении азербайджанской армии.

Самым смешным, лично для нас, по сей день является манера WarGonzo публиковать любую ересь с громким словом "СРОЧНО", с чуть ли не сотней восклицательных знаков и всяких эмоджи. Все ради того, чтобы привлечь внимание. Все прекрасно знают, что 99% "журналисткой" деятельности Пегова - это кликбейт. А как многие знают, кликбейт почти всегда является фейком, высосанной из пальца информацией или вовсе ложью. Рыжий болен имитацией бурной деятельности.

Но несмотря на это представители армянского лобби выступают в роли провокаторов и намеренно пытаются обострить отношения России с соседями. На этот раз очередь нехотя принять у себя Пегова, увы, дошла до Казахстана. Учитывая то, насколько армяне обижены на казахов, поддерживавших Азербайджан во время 44-дневной войны, все становится на свои места.

Проиграв свою карабахскую авантюру, мировое армянство решило выместить злобу на казахах и развернуть широкомасштабную агиткампанию против тюркского мира. Однако, как и прежде, их грязные планы потерпят фиаско, ибо мировое сообщество уже научилось отличать армянские фейки от правды. Тем более, если это фейки от WarGonzo.