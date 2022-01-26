Парижская онлайн газета Lagazetteaz.fr представила обновленный интерфейс , который отвечает всем современным тенденциям в сфере медиа, а также облегчает читателям доступ к новостям и другим материалам, размещенным на сайте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, при редизайне использовались последние достижения и наработки, применяемые ведущими мировыми СМИ.

Это позволило сделать сайт Lagazetteaz.fr не только более функциональным, но и еще более удобным для читателей, в том числе с точки зрения скорости загрузки и обновления.

Внесенные изменения позволят газете Lagazetteaz.fr в кратчайшие сроки еще более укрепить свою нишу в информационном пространстве Франции.