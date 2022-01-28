Президент Ирана осмотрел проект железной дороги Решт-Астара

"Коридор Север-Юг имеет значительные экономические выгоды для Ирана и соседних стран".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Ирана Ибрагим Раиси во время осмотра проекта железной дороги Решт-Астара в рамках визита в провинцию Гилян.

Он отметил, что железная дорога Решт-Астара сократит расстояние для перевозки транзитных грузов по коридору Север-Юг на 20 дней: "Правительство мобилизует все силы для завершения этого проекта. Этот проект является одним из самых важных национальных проектов в провинции Гилян и в стране".

Говоря об экономическом значении коридора Север-Юг, глава государства подчеркнул, что для большего развития коридора Север-Юг необходимо закупать суда, увеличивать торговлю между Ираном и евразийскими и прикаспийскими странами.