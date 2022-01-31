Великобритания всегда будет оказывать Азербайджану необходимую поддержку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в понедельник посол Великобритании в Азербайджане Джеймс Шарп на конференции на тему "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период".

"Великобритания также вносит вклад в очистку освобожденных территорий [Азербайджана] от мин, что является крайне необходимым процессом", - сказал Шарп.

Центр анализа международных отношений совместно с азербайджанским представительством ООН проводит 31 января конференцию на тему: "Женщины, мир и безопасность: роль женщин в восстановлении в постконфликтный период".

Целью мероприятия является создание платформы для взаимодействия, обмена идеями и опытом в этой области, а также обсуждения передового опыта и формирования новых путей для более широкого продвижения деятельности по повестке дня женщин, мира и безопасности в Азербайджане.