Массовое убийство, оставшееся безнаказанным: со дня Ходжалинской трагедии прошло 30 лет

Тридцать лет назад, в конце февраля 1992 года, произошло событие, которое многие источники называют самым кровопролитным за всю первую карабахскую войну, - Ходжалинская трагедия. К тому времени город Ходжалы, где проживали около семи тысяч азербайджанцев, уже несколько месяцев - с осени 1991 года - был блокирован армянскими силами. Его захват имел стратегическое значение: там находился аэропорт, пролегала железнодорожная ветка и проходили автомобильные трассы, передает Day.Az со ссылкой на Инфо24.

Близко к хаосу

Британский специалист по Кавказу Томас де Ваал в своей книге "Чёрный сад" писал, что обстановка, "близкая к хаосу", сложилась вокруг Карабаха уже в последние месяцы существования Советского Союза. Армяне стихийно формировали разношёрстные вооружённые подразделения без всякого официального статуса, и, по словам де Ваала, оружие "попадало в руки людям, у которых было лишь желание идти убивать".

Летом 1991 года армяне открыто пошли в наступление, захватывая азербайджанские населённые пункты, многие из которых были сожжены. Одна из международных правозащитных организаций, проводившая расследование тех событий, указывала, что уже на этом этапе "имели место отдельные случаи тяжкого насилия против мирного населения".

В конце 1991 года Армения организовала референдум о независимости Нагорно-Карабахской Республики, за которую якобы было отдано 99% голосов. Однако, как пишет немецкий исследователь Йоханнес Рау, в голосовании не участвовали проживавшие в Карабахе азербайджанцы (а это около 20% населения). В целом процедура, которую инициировали из Еревана, противоречила советскому законодательству.

Немецкий специалист по международному праву Хейке Крюгер поясняет: процедура выхода союзных республик из состава СССР не предполагала предоставления независимости отдельным их частям. В принципе, такая возможность существовала - но процессуально она реализовывалась совершенно иначе, на протяжении длительного времени и с массой сложностей. Армянская сторона её попросту проигнорировала, воспользовавшись царившей вокруг атмосферой хаоса и безответственности.

Советские войска покинули регион, бросив львиную долю своего вооружения и боеприпасов на "попечение" армян. После этого начались разрушительные артиллерийские обстрелы, разрушившие всю инфраструктуру и вынудившие людей прятаться в подвалах.

Процветавшая в Армении националистическая партия "Дашнакцутюн" призывала к кровопролитию, а приехавшим в регион воевать представителям армянской диаспоры с Ближнего Востока не требовались для этого ни призывы, ни тем более разрешения. На что способны эти незаконные вооружённые формирования, стало отчётливо ясно по событиям в деревне Гарадаглы, где были зверски убиты около сотни человек - и военнопленные, и гражданские, в том числе женщины и дети.

Стратегически важный пункт

Ходжалы незадолго до тех событий переживал бурный период роста, едва получив статус города. Там проживали 6,3 тысячи человек, активно шло создание инфраструктуры и строительство жилья - в том числе для эвакуированных из Узбекистана турок-месхетинцев. Это был второй в Карабахе город по численности азербайджанского населения, и обе стороны конфликта расценивали его как стратегически важный пункт.

Армянские силы заблокировали все транспортные пути в Ходжалы, после чего попасть туда стало можно только на вертолётах. Город остался без электричества, воды, отопления и телефонной связи, большинство едва построенных домов были разрушены обстрелами, длившимися всю зиму. Люди оказались в условиях гуманитарной катастрофы и тщетно надеялись получить помощь.

Часть жителей Ходжалы была эвакуирована вертолётами, последний из которых улетел 13 февраля 1992 года. Обстрел с армянской стороны вёлся так плотно, что лётчики не готовы были рисковать собой. После этого азербайджанские войска предприняли отчаянную попытку прорвать блокаду, но потерпели поражение, и армяне пошли на штурм.

Впоследствии Ереван будет утверждать, что за несколько дней до штурма предложили эвакуировать из Ходжалы местное население и даже разбрасывали с вертолётов листовки, призывавшие людей покинуть город по якобы безопасному "свободному коридору". Однако опрошенные правозащитниками свидетели Ходжалинской трагедии утверждают, что не видели таких листовок и предложений эвакуироваться не получали.

"Людей убивали хладнокровно и расчётливо"

Штурм начался с обстрела города из тяжёлой артиллерии, и к утру все очаги сопротивления защиты были подавлены. Ночью горожане попытались спастись, устремившись по единственному возможному маршруту - в направлении Агдама.

Люди бежали в темноте, по колено в снегу, сначала через лес, потом по долине реки Гаргар. К раннему утру они вместе с немногочисленными омоновцами, которых выделили им в сопровождение, добрались до ровной местности в окрестностях контролируемой армянами деревни Нахичеваник (Нахчыванлы). На склонах гор вокруг этой равнины сидели вооружённые боевики, которые, увидев путников, открыли по ним шквальный огонь.

Омоновцы, защищавшие ходжалинцев, пытались отстреливаться, но силы были настолько неравны, что их убили практически сразу. По данным о численности жертв Ходжалинской трагедии до сих пор имеются разночтения. Официальное заключение по итогам расследования, обнародованное парламентом Азербайджана, гласило, что было убито 485 человек. Уточнённые позже сведения ещё более страшны - более 600 жертв.

Глава медицинской службы Министерства обороны Азербайджана Ханлар Гаджиев вскоре после разгрома Ходжалы сообщал о госпитализированных раненых: 123 человека получили обморожения, 67 - огнестрельные ранения, восемь - ножевые. Выжившие рассказывали, что армянские комбатанты снимали золотые украшения с тел убитых ими мирных жителей.

Расположение мёртвых свидетельствует, что людей убивали хладнокровно и расчётливо, никаких признаков борьбы, бегства нет. В кого-то стреляли поодиночке, отведя в сторону, многих уничтожали семьями, всех сразу. У некоторых трупов видно несколько ран, одна из которых обязательно в голову, - говорит корреспондент Азербайджанского телевидения Чингиз Мустафаев, который одним из первых побывал на месте расправы.

Работавший на месте оператор Юрий Романов в изданных позже мемуарах вспоминал, как увидел убитых бабушку и маленькую внучку. Руки и ноги пожилой женщины были связаны колючей проволокой, у девочки - только ноги. "Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырёх, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломлённый, я даже не сразу вспоминаю о камере", - делился очевидец. Рассказывает он и о другом ребёнке, которому якобы выжгли глаза сигаретными окурками.

"Преднамеренный акт устрашения"

Будущий (на тот момент, а теперь уже бывший) президент Армении Серж Саргсян публично признал факт массового убийства мирных азербайджанских жителей Карабаха.

До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип. Вот что произошло, - так политик описал случившееся.

По мнению Томаса де Ваала, массовые убийства в Ходжалы могли быть изначально запланированы армянской стороной и как минимум отчасти "являлись преднамеренным актом устрашения". Историк Михаил Жирохов в своей книге "Семена распада" высказывает предположение о том, что и дата штурма Ходжалы была выбрана неслучайно - в качестве мести за события, произошедшие четырьмя годами ранее в Сумгаите.

Но, как отмечает исследователь, сумгаитские погромы были тщательно расследованы, а их виновники привлечены к ответственности. С Ходжалинской трагедией такого не произошло до сих пор - несмотря на то, что Европейский суд по правам человека признал факт нападения армянских вооружённых сил на гражданское население.

Некоторые участники той расправы сами погибли в 2020 году, во второй карабахской войне, а кого-то азербайджанской стороне удалось задержать. Среди них - боевик Джоник Тевосян, которого правоохранительные органы Азербайджана разыскивали на протяжении долгих лет. Сохранилось его фото 1992 года: Тевосян с оружием в обеих руках и сигаретой во рту стоит над сидящей в снегу женщиной и её маленьким ребёнком.

Однако полномасштабного разбирательства по Ходжалинской трагедии, которую Баку требует признать геноцидом, на международном уровне так и не состоялось. Каждый год, когда жители Азербайджана в годовщину гибели сотен своих соотечественников чтят их память, вновь возникает вопрос об организации трибунала над убийцами. Многие из свидетелей тех событий - например, вертолётчик Леонид Кравец - до сих пор в мельчайших подробностях помнят увиденное и готовы дать показания.