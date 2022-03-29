Символ национал-предательства: факты лжи Али Керимли

Автор: Акпер Гасанов

"Министерство обороны России выступило с заявлением, что оно провело переговоры с азербайджанской стороной (то есть, объяснило им), после чего наши войска отошли назад. Какой смысл было поднимать шум, если в итоге последовало обидное заявление Минобороны России об отходе назад азербайджанской армии? Сколько раз мы говорили, что не стоит озвучивать заявления, за которыми вы не сможете стоять, что нужно научиться стоять за всеми словами, которые вы озвучили" - эти слова на своей странице в Фейсбук написал председатель ПНФА Али Керимли.

Перед нами очередное доказательство того, что Али Керимли является не только примитивным лжецом, но и национал-предателем. Вдумайтесь, наш доморощенный "радикал", этот мастер выступлений, не выходя за пределы своей квартиры, считает для себя правильным тиражировать ложь Министерства обороны России, которую опровергло уже азербайджанское оборонное ведомство.

По сути, Али Керимли стал ретранслятором дезинформации российского оборонного ведомства. Он не возмутился тем, что МО РФ в своем предыдущем заявлении попыталось переложить вину с больной головы на здоровую, "забыв" про пункт 4 трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, под которым стоят подписи президентов Азербайджана и России, а также подпись премьер-министра Армении.

Он не стал возмущаться использованием выражения "Нагорный Карабах" в заявлениях Минобороны России от 26 и 27 марта, хотя это является неуважением к территориальной целостности Азербайджанской Республики, признанной и принятой международным сообществом, в том числе и Российской Федерацией. Он не возмутился и другой провокацией МО РФ.

Али Керимли не указал на то, что в Ходжалинском районе Азербайджана нет села под названием "Фурух", как написало российское оборонное ведомство, что название упомянутого села - Фаррух. Нет, ничего этого он не сделал. Он предпочел тиражировать дезинформацию Минобороны другой страны. Игнорируя при этом многочисленные кадры из села Фаррух, на которых видно, как азербайджанские военнослужащие установили там священный наш триколор.

Али Керимли доказал, что выступает не против руководства Азербайджана, а против нашей страны. Его бесят, разочаровывают наши победы. Наши успехи. Настолько, что он готов изображать из себя "полезного идиота" пропаганды другого государства. С другой стороны, это и не удивительно. Потому, что именно Али Керимли и иные лидеры "радикальной оппозиции" на протяжении очень долгого времени критиковали руководство нашей страны за то, что Азербайджан не вступает в войну с Арменией.

Они подвергали сомнению, что наша страна нанесет по оккупанту сокрушительный удар, отвоюет оккупированные территории, сумеет водрузить флаг Азербайджана в Шуше. Их прогнозы и заявления оказались лживыми и бессовестными. Но даже после того, как все это стало очевидно, лидер ПНФА не перестал озвучивать чудовищную ложь. Беззастенчиво забыв о своей прежней позиции, он утверждал, что наша страна обязана была наступать на Ханкенди.

И вот теперь, когда сделан очередной шаг к освобождению Ханкенди, когда под контроль азербайджанской армии взяты стратегически важные село и высота Фаррух, он снова лжет и изворачивается. Беззастенчиво, предательски. Но не впервые. Напомню в этой связи еще один эпизод. Весь мир видит поистине невероятный темп и масштаб восстановительных работ на освобожденных территориях. Все видят, сколь быстро там восстанавливаются дороги, построен Международный аэропорт в Физули.

Наконец, уже организованы регулярные поездки в Шушу и иные освобожденные территории граждан республики. А ведь именно Али Керимли врал о том, что "азербайджанская власть не хочет возвращения граждан страны на освобожденные территории". Это всего лишь некоторые из примеров лжи человека, именующего себя оппозиционером, в реальности же являющегося национал-предателем и ретранслятором дезинформации о нашей стране, о нашей с вами Родине.

Такого рода персонажи есть не только в Азербайджане. В той же Украине есть множество политиков, которые годами продвигали тезисы российской пропаганды, лгали своим гражданам. Один из таковых - лишенный недавно депутатского мандата, состоявший в рядах ОПЗЖ Илья Кива. Он 24 февраля, в день начала спецоперации РФ в Украине, заявил в эфире российского телеканала, что Украина "порабощена и поставлена на колени Западом, проникнута нацизмом, и у нее нет будущего", а украинскому народу "нужно освобождение".

То есть, он соврал. Он предал свою Родину. Сейчас Кива находится не в Украине, он часто выступает в эфире российских телеканалов. Али Керимли является прототипом Кивы. Он также является национал-предателем. Для полноты картины не хватает только его появления в эфире армянских телеканалов с осуждением освобождения азербайджанской армией села Фаррух и одноименной высоты.