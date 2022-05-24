Армения остро нуждается в выполнении брюссельских договоренностей, и ей следует поторопиться

Судя по тому, сколько длилась встреча в Брюсселе - целых пять часов, стороны, которые участвовали в переговорах, обсуждали каждый аспект достаточно скрупулезно. Сроки встречи стали известны практически в последний момент. По всему видно, что Европейский Союз недоволен тем, как идет процесс.

Об этом сказал в беседе с Day.Az политолог, профессор Университета регионоведения Хангук (Южная Корея) Ровшан Ибрагимов, комментируя проведенную в столице ЕС третью встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Совета ЕС Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Европейский Союз впервые выступает посредником между Азербайджаном и Арменией, отметил наш собеседник. В прежние годы в вопросе карабахского конфликта ЕС всегда делал отсылку к Минской группе ОБСЕ.

"Думаю, здесь Евросоюз делает очень четкое разграничение: то было решение карабахского конфликта, а теперь стоит вопрос восстановления отношений между Азербайджаном и Арменией. И ЕС, судя по всему, очень хочет достичь позитивных результатов. Но тут, конечно, не все зависит от европейцев. Результат во многом зависит от конструктивизма армянской стороны", - подчеркнул политолог.

Для самих армян выгодно, чтобы договоренности были выполнены, считает Ровшан Ибрагимов. Если рассматривать аспекты, которые лежат на столе переговоров, то это, прежде всего, делимитация, демаркация, открытие коммуникаций и подписание мирного договора. По словам политолога, страной, особенно нуждающейся в реализации этих договоренностей, является далеко не Азербайджан. Азербайджан проживет и без делимитации границы, поскольку ее контролируют именно азербайджанские войска. Что касается коммуникаций, то как раз Армении нужно выходить из изоляции, а не Азербайджану. Путь вывода из блокады Нахчывана тоже найден - как известно, Азербайджан уже принял решение строить коммуникации через Иран. Если же говорить о мирном договоре, то в мировой практике есть случаи, когда страны поддерживали отношения и без такого документа. Например, Россия и Япония и ли же две Кореи. Но в нашем случае отсутствие мирного договора очень невыгодно Армении, считает профессор Университета Хангук.

"Посредничество ЕС может быть очень продуктивным и полезным. Это единственный институт, который может способствовать региональному развитию, к тому же у Евросоюза огромный опыт в подобных вопросах. ЕС предложит и финансирование. А это особенно важно для Армении, и она должна понять, что если будет тянуть, все деньги уйдут в Украину, и ей в ближайшие двадцать лет будут перепадать только крохи. Поэтому армянской стороне стоит поторопиться. Теперь задача у Пашиняна (если, конечно, он искренне желает нормализации) убедить определенные круги в своей стране, что необходимо действовать и прекратить создавать видимость деятельности. Теперь цена "откладывания в долгий ящик" будет выше, чем за предыдущие тридцать лет. Однако пока особых усилий с армянской стороны не заметно. Например, в вопросе места проведения встречи комиссии по делимитации в заявлениях армянской стороны наблюдается серьезная чехарда, когда представители истеблишмента Армении заявляют совершенно разные вещи. Поэтому главным будет то, что скажет Азербайджан. Из его заявлений будет ясно, станет ли в ближайшее время возможной встреча, или же армяне опять нарушат договоренности", - сказал Ровшан Ибрагимов.

Лейла Таривердиева