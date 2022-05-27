Поездка Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой в Карабах вызвала зашкаливающую истерику в Армении

Автор: Акпер Гасанов

Это уже превратилось в какую-то традицию. Практически каждая поездка Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой на освобожденные в результате 44-дневной войны становится поводом для зашкаливающей истерики в Армении. Шумят там все- от СМИ до политических деятелей разного уровня и ориентации. Шумят понапрасну, но такой уж у них выработался рефлекс.

Он проявился, например, сравнительно недавно, когда в освобожденной Шуше прошел V Международный фольклорный фестиваль "Харыбюльбюль". Число голов, посыпанных пеплом в Армении трудно было подсчитать. Количество статей в армянских СМИ, авторы которых блуждали в поисках главного виновного в том, что колыбель азербайджанской культуры освобождена и стремительно восстанавливается было таким, что впору было рассуждать об эпидемии умственного помешательства в РА.

На сей раз аналогичный процесс наблюдается в связи с поездкой Президента и Первой леди Азербайджана в Физули, Джебраил и Зангиланский район. В ходе которой глава государства и Первая леди ознакомились со строительством автомобильной дороги Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд (Зангезурский коридор), приняли участие в церемонии закладки фундамента энергетического узла "Джебраил" ОАО "Азерэнержи" напряжением 330/110 кВ.

Кроме того, они ознакомились со строительными работами Зангиланской мечети, а также с генеральным планом города Зангилан. Одним словом, они проверяли ход и темпы работы на освобожденных территориях. Казалось бы, что тут удивительного? Президент и Первый вице-президент Азербайджана демонстрируют , сколь важное значение они придают скорейшему превращению Карабаха в самый процветающий регион страны.

Но, армяне не были бы армянами, если бы не завели "старую песню о главном". Снова мы увидели, как в соседней стране днем с огнем стали искать виновного в поражении в 44-дневной войне. Снова были слышны сетования на то, что Азербайджан так стремительно развивает свои территории. "Логикой" там не пахнет. Есть только какое-то странное желание видеть весь регион в таком же жалком положении, в каком пребывает РА.

Это какая-то зависть нищебродов и лузеров к успехам состоявшегося, крепкого государства. Но на том в РА не остановились. Они стали рвать на себе волосы после появления новости о том, что Глава государства и Первая леди приняли участие в церемонии закладки фундамента комплекса музеев оккупации и Победы в Зангилане. Хотя, снова удивлюсь, что тут удивительного?! Есть же объективные факты.

Как известно, 29 октября 1993 года территория Зангиланского района была занята армянскими силами и 27 лет контролировалась карабахскими сепаратистами. В ходе 44-дневной войны, 20 октября 2020 года, Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что азербайджанские вооружённые силы установили контроль над городом. И уже 23 декабря 2020 года он посетил город, подняв там флаг Азербайджана.

Зангилан снова стал свободен. Возникает простой вопрос- музей чему там нужно строить, как не музей оккупации и Победы?! Но поди и объясни очевидное армянским борзописцам, которые возмущаются тем, что в Азербайджане открываются музеи Победы. Они спешат заявить о том, что речь идет о "насаждении армянофобии". Это, замечу, говорят представители государства, второй президент которого Роберт Кочарян является автором тезиса про "генетическую несовместимость армян и азербайджанцев".

А третий президент РА Серж Саргсян бесстыдно утверждал, что Геноцид в Ходжалы был совершен армянскими боевиками, дабы показать их готовность убивать мирное азербайджанское население. Это говорят жители страны, которая более четверти века держала под оккупацией наши земли и где по сей день "подвигом" считается публичное сожжение азербайджанского и турецкого флагов.

При этом, они отчаянно врут, меряя всех своей меркой. Официальный Баку потому и предлагает армянской стороне подписать большой мирный договор, чтобы раз и навсегда были устранены все территориальные претензии с армянской стороны, чтобы можно было двигаться дальше на пути к мирному, всем выгодному процветанию всего Южного Кавказа.

И именно официальный Ереван тормозит данный процесс. В том числе и потому, что слишком велико в РА число сторонников той фашистской теории, о которой имел глупость публично заявить Роберт Кочарян. Следование ей лишь вредит РА, которая уже твердо закрепила за собой статус регионального лузера.Но, это выбор Армении. Закатывающим истерику гражданам которой только и остается, что истерить, глядя на стремительное восстановление Шуши, Физули, Джебраила, Зангилана и всех иных освобожденных территорий, за строительством там аэропортов, комплексов музеев , шикарных дорог и всего того, что превратит Карабах в очень комфортный для жизни регион Азербайджана.