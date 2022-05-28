https://news.day.az/politics/1465883.html Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Независимости - ФОТО
Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Независимости - ФОТО
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поздравил азербайджанский народ с Днем Независимости.
Как передает Day.Az, об этом Мевлют Чавушоглу сообщил в Twitter.
"С Днем Независимости Азербайджана! Искренне приветствую наших азербайджанских братьев, с уважением чту память героев, ставших шехидами на пути к независимости", - отметил глава МИД Турции.
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