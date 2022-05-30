Итальянский эксперт унизил Соловьева

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях в Сети появилась информация о том, что проармянскому пропагандисту Владимиру Соловьеву аннулировали вид на жительство в Италии и навсегда запретили въезд в страну. Соловьев пока не комментировал решение итальянских властей, но, по видимому, горечь у него осталась, ибо отыграться он решил на эксперте из Италии, с которым он разговаривал по видеосвязи во время очередного эфира "Соловьев-Live".

Как видно на распространенных в Интернете кадрах, Рудольфович упорно пытался задеть итальянца темой фашизма в Италии во время Второй мировой войны.

"Я хочу вам напомнить, что именно ваши фашисты пришли на мою землю! А русские на вашу землю не приходили. Там в последний раз, по-моему, Суворов был", - орал в микрофон Соловьев в привычной для него манере, когда у него истерика.

Итальянец долго слушал "соловьиную песенку" и затем, ухмыляясь, унизил проармянского пропагандиста одним лишь вопросом:

"Если Италия - фашисты, почему вы купили четыре виллы в Италии. Вам нравится находиться в окружении фашистов?", - сразил он его наповал.

Как вы догадались, далее Соловьев закипятился и бросился оправдываться, правда, с еще большей истерикой.

Напомним, что в начале марта сотрудники итальянской Финансовой гвардии Италии арестовали недвижимость Соловьева. Речь идет о виллах на озере Комо. До сих пор сообщалось лишь о двух зданиях, но, судя по видео, их оказывается четыре, если не больше. При этом Рудольфович утверждает, что "купил недвижимость за границей на честно заработанные деньги и это не мешает ему быть патриотом".

На данный момент известно о том, что в распоряжении у него есть часть дорогой виллы "Мария" у озера Комо в Италии. Также Соловьев пользуется очень большим двухэтажным особняком. СМИ пишут, что недвижимость была приобретена за несколько миллионов евро в 2021 году и записана на его мать, которая не располагала средствами для покупки виллы. Знакомые пропагандиста уверяют, что он очень любит жизнь на Западе и не представляет, как будет жить в РФ.