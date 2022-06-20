Азербайджан подтверждает статус социального государства

Автор: Лейла Таривердиева

Процесс превращения Азербайджана в социальное государство успешно продолжается. Социально ориентированная политика Президента Ильхама Алиева дает значительные результаты. За последние годы зафиксирован серьезный рост показателей, на основе которого можно делать выводы о достигнутых успехах. В частности, в два раза вырос показатель соотношения Фонда оплаты труда к ВВП.

22 июня состоится внеочередное заседание Милли Меджлиса. Необходимость созыва ушедших на каникулы депутатов возникла в связи с рядом позитивных моментов, связанных с ростом возможностей страны. На обсуждение парламента будут представлены законопроекты о внесении изменений в ряд законодательных актов. В частности, в законы о государственном бюджете и бюджете Госфонда социальной защиты. Согласно изменениям, доходы и расходы государственного бюджета Азербайджана на 2022 год увеличиваются на почти что 9 процентов. Однозначно, рост госбюджета отразится и на социальных расходах, на которых в Азербайджане и без того никогда не экономили. Уже известно, что на финансирование обязательств в сфере социальной защиты, в том числе по выплате заработной платы и социальных пособий, материальной помощи по трудовым пенсиям будет выделено дополнительно 519 миллионов манатов.

За последние три года в Азербайджане были реализованы три пакета социальных реформ, охвативших 4 миллиона граждан и профинансированные 6 миллиардами манатов в год. За этот период социальные выплаты увеличились на 65 процентов, минимальная пенсия выросла в 2,2 раза, средняя пенсия - на 60 процентов, минимальная заработная плата - в 2,3 раза, годовой фонд оплаты труда увеличился более чем в два раза.

Особой статьей в социальных расходах Азербайджана, конечно же, являются выплаты и прочие пособия, касающиеся семей шехидов, инвалидов и ветеранов войны. С 1 января 2021 года по 1 января 2022 года пособия для семей шехидов, инвалидов войны, пенсии Национальных героев Азербайджана выросли в среднем на 60 процентов. За последние четыре года пенсии и пособия этой категории граждан выросли в 2,5 раза.

Кроме того, за счет государства семьи шехидов, ветераны и инвалиды войны обеспечиваются жильем и транспортными средствами. За период, прошедший после завершения 44-дневной Отечественной войны, квартиры от государства получили 3 500 семей шехидов и инвалидов войны, из них 1500 - в 2022 году. По поручению главы государства программа обеспечения этих категорий жильем в 2021 году была расширена в пять раз. Всего за прошедший период министерством труда и социальной защиты были предоставлены квартиры или частные дома более 12 500 семьям шехидов и инвалидам войны. Согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева квартиры предоставляются также Героям Отечественной войны Азербайджана и семьям погибших Героев.

Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена с 220 до 500 манатов, для инвалидов войны I группы - со 165 до 400 манатов. Значительно выросли пособия, выплачиваемые инвалидам войны. По I группе инвалидности - со 101 до 220 манатов, по II группе - с 81 до 180 манатов, по III группе - с 73 до 120 манатов.

В послевоенный период 93 тысячам членов семей шехидов и ветеранам войны были назначены 104 тысячи социальных выплат. Процесс шел также в проактивном порядке - через электронную систему, без необходимости подачи документов. В частности, электронный процесс назначения ежемесячных президентских пенсий лицам, имеющим звание ветерана войны, уже завершен.

На минувшей неделе продолжился процесс передачи инвалидам Отечественной войны автомобилей. В День национального спасения Минтруда и соцзащиты населения передало потерявшим здоровье в боях за Родину лицам 50 автомобилей "Хазар".

Азербайджанское государство никогда не забывало о семьях шехидов и инвалидах войны. Просто в последние несколько лет процесс активизировался и особенно после Отечественной войны 2020 года. Соцпакетами уже охвачены 100 тысяч человек, которым оказаны 190 тысяч социальных услуг. Программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны, как мы уже отметили выше, расширена в пять раз. За последние четыре года автомобилями обеспечены до 1500, а всего за последние годы - 7450 инвалидов войны. В этом году за руль сели 100 инвалидов Отечественной войны, до конца года число получивших авто достигнет 140. В 2021 году машины получили 160 инвалидов войны.

В период после 44-дневной войны 450 членов семей шехидов и инвалидов войны были направлены в санаторно-курортные и лечебные центры, 41 инвалид войны привлечен к профессиональной реабилитации, для 60 ветеранов организованы мотивационные центры. По поручению Президента Ильхама Алиева, с декабря 2020 года министерство труда и соцзащиты проводит работу по обеспечению инвалидов войны высокотехнологичными протезами. За прошедшее время высокотехнологичными протезами 4-го поколения уже обеспечены 200 ветеранов Отечественной войны, а всегда такие средства получили за счет государства 300 человек. Процесс обеспечения азербайджанских воинов, потерявших здоровье в ходе боевых действий, начался после апрельских боев 2016 года. Необходимо подчеркнуть, что высокотехнологичные протезы типа "Genium", которыми обеспечиваются инвалиды войны, являются самыми передовыми и отличаются высокой функциональностью. Они позволяют пользователю свободно и уверенно передвигаться без вспомогательных средств, ходить по неровным поверхностям, беспрепятственно передвигаться в различных пространствах, более точно регулировать движения.

В целом же 19 333 различными средствами реабилитации обеспечены 1 419 инвалидов войны.

Активно действует служба социально-психологической поддержки и реабилитации, оказавшая помощь уже более 9 тысячам обратившихся. 5 тысяч человек получили психологическую поддержку и бесплатные лекарства.

Один из важнейших пунктов в повестке социальной реабилитации ветеранов войны и членов семей шехидов является программа самозанятости. В настоящее время продолжается работа по обеспечению самозанятости 13 тысяч ветеранов войны и около 3 тысяч представителей семей шехидов. Уже обеспечены работой около 12 тысяч человек из этой категории. Половина - путем участия в программе самозанятости, другая половина - путем прохождения курсов профессиональной подготовки. 2 366 человек трудоустроены посредством "марафона занятости" по вакансиям, предоставленным 643 работодателями.

В столице и регионах Азербайджана созданы единые координационные центры по работе с обращениями семей шехидов, участников и инвалидов войны, созданные указом Президента страны от 25 июня прошлого года. Центры оказывают 26 видов услуг по 6 структурам и 33 органам местной исполнительной власти. На сегодня их услугами уже воспользовалась 41 тысяча человек.

Как отмечал ранее в беседе с Day.Az глава Общественного совета при Минтруда Эльшад Мамедов, после окончания военных действий из тяжело раненых 5 тысяч наших воинов, несмотря на всю сложность процесса назначения инвалидности, 4 тысячи уже прошли соответствующие этапы по обследованию, принятию решений на уровне соответствующей комиссии. Из этих 4 тысяч ветеранов войны около 3 тысяч уже получили назначения по инвалидности. Вместе с инвалидностью эти лица получили большое количество льгот, предусмотренных для потерявших здоровье участников 44-дневной Отечественной войны.

Подводя итог, можно констатировать, что государственный бюджет 2022 года после внесения изменений станет еще более социально направленным, чем в прежние годы. Реформы в экономике направлены в значительной мере на решение еще одной стратегической задачи, поставленной Президентом Ильхамом Алиевым, - укрепление социальной сферы. Процесс идет и идет успешно.