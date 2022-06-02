В Азербайджане успешно продолжается внедрение пакетов соцреформ

В Азербайджане за последние 4 года реализованы 3 основных пакета социальных реформ, которые охватили более 40% населения страны. На реализацию предусмотренных пакетами мер государством выделено в общей сложности 6 миллиардов манатов. За этот период более чем в два раза увеличились минимальная пенсия и минимальная зарплата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cогласно отчету министерства труда и социальной защиты населения, первый пакет социальных реформ, принятый в 2018 году, охватывал 3 миллиона человек. В рамках реформ зарплаты повысились у 0,6 миллионов, социальные выплаты - у 2,4 миллиона граждан страны. На эти цели из госбюджета было выделено 1,9 миллиарда манатов, из которых на повышение зарплат было направлено 0,4 миллиарда, на повышение социальных выплат - 1,5 миллиарда манатов.

Второй социальный пакет охватывал 2019-2020 годы и 2,1 миллиона человек. В рамках этого пакета повышенную зарплату получили 1,4 миллиона, социальные выплаты выросли у 0,7 миллиона граждан. Повышение было достигнуто за счет финансирования в размере 2 миллиардов манатов, из которых на повышение зарплат и пенсий было направлено соответственно 1,6 и 0,4 миллиарда манатов.

Третий пакет социальных реформ, охватывающий 2021-2022 годы, принес радость 3,4 миллионам гражданам страны. У 1,1 миллиона из них повысились зарплаты, повышенные соцвыплаты получили еще 2,3 миллиона человек. Выросли в этот раз и отчисления из госбюджета, составив 2,1 миллиарда манатов. Из этой суммы 1,2 миллиарда пошло на повышение зарплат, 0,9 миллиарда - социальных выплат.

За четыре года уровень минимальной зарплаты поднялся в 2,3 раза - со 130 в 2018 году до 300 манатов в 2022-м. Средняя зарплата выросла на 41 процент - с 545 до 768 манатов, медианная поднялась на 85 процентов - с 223 до 410 манатов.

Поясним, что медианная зарплата - величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: половина оплачиваются ниже этого значения, половина - выше. Именно медианная зарплата наиболее конкретно показывает реальное состояние дел в сфере оплаты труда в стране, уровень зарплаты среднестатистического работника по стране, то есть того работника, который занимает позицию ровно посередине в статистическом ряду граждан, получающих заработную плату. Повышение этого показателя на более чем 80 процентов, по мнению экономистов, говорит о реальном росте финансового благосостояния населения.

Что касается минимального уровня оплаты труда в стране, то значительный его рост неизбежно ведет к повышению зарплат в целом, в том числе в частном секторе.

Фонд заработной платы за четыре года увеличился более чем в 2 раза в государственном секторе и в 2,2 раза - в частном. Если в 2018 году доля фонда заработной платы в ВВП составляла 12,7 процента, то в 2021 году уже 17,1 процента. Только за январь-февраль текущего года Фонд заработной платы страны вырос на 8,4 процента.

После двух войн у Азербайджанского государства в плане социальной защиты намного больше забот, чем у большинства развитых стран мира. Ведь помимо решения прочих социальных задач, оно обязано заботиться о тех, кто воевал, кто потерял здоровье в боях за Родину, о членах семей погибших героев. За последние четыре года 93 тысячам граждан - членам семей шехидов, инвалидам и участникам войны было назначено 104 тысячи различных социальных выплат. 200 инвалидов войны обеспечены высокотехнологичными протезами последнего поколения, 18 010 - средствами реабилитации. 11,2 тысячи граждан из этих категорий обеспечены работой и вовлечены в программу самозанятости. 2 155 человек нашли работу, приняв участие в "Марафоне занятости". 5 000 семей оказана социально-психологическая помощь, 2 475 лицам предоставлены реабилитационные услуги. 220 инвалидов получили автомобили. Государство взяло на себя и решение жилищных проблем семей шехидов и инвалидов войны. За прошедший период гражданам из этих категорий, а также представителям уязвимых групп населения предоставлено 3500 квартир.

Об успешности решения социальных вопросов в Азербайджане говорит и серьезное понижение уровня безработицы. Удалось снизить уровень безработицы до 5-6 процентов, однако чтобы сохранить это достижение, необходимо ежегодно открывать новые рабочие места. Потому что численность населения Азербайджана за годы независимости выросла с 7 до 10 миллионов человек и продолжает расти.

Помимо открытия рабочих мест, государство старается оказывать содействие остающимся без работы гражданам. Как свидетельствует статистика министерства труда и социальной защиты населения, за четыре года к мероприятиям по профессиональной ориентации было привлечено 296 тысяч человек, к профессиональной подготовке - 8,5 тысяч. Было разработано и утверждено 966 профессиональных и квалификационных стандартов. За четыре года соответствующими службами были обеспечены работой 340 тысяч человек, получили страховку по безработице 11 тысяч, софинансированы заработные платы 694 человек. За этот период зарегистрированы 44 тысяч вакансий, 11 тысяч открыты до сих пор.