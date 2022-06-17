Пакеты реформ - отражение эволюции социальной политики Президента Ильхама Алиева

Безусловно, ход социальных реформ можно расценить как позитивный. Социальные преобразования реализуются по целому спектру важнейших вопросов актуальной социальной повестки. Азербайджан, превратив социальную политику в приоритет социального управления, уверенными шагами движется в сторону позиционирования в качестве как социального государства.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), глава Общественного совета при Минтруда Эльшад Мамедов.

Это, в первую очередь, заслуга Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, которые поставили социальную политику в качестве приоритета в системе госуправления в стране в целом. Вместе с тем, мы видим, что по важнейшим индикативным показателям страна демонстрирует позитивные тренды развития. Это касается фонда заработной платы, опережающего прироста социальных выплат по целому блоку вопросов. И по пенсионному обеспечению, и по пособиям по инвалидности. Это касается и такого индикативного показателя, как медианная зарплата. И по средней зарплате мы показываем позитивные тренды в течение последних четырех лет. И по минимальному размеру оплаты труда так же наблюдается рост, опережающий официальные показатели по приросту потребительских цен, что, на мой взгляд, являете крайне важным.

Социальные реформы, с одной стороны, позволяют добиваться одной из важнейших целей с точки зрения социального управления - повышения уровня социального благосостояния широчайших слоев населения. Вместе с тем, социальные реформы путем повышения покупательной способности в стране, фактически стимулируют и повышение деловой активности, и экономический рост. Что, конечно же, имеет очень важное значение с точки зрения макроэкономических показателей государства.

Безусловно, социальная политика Президента страны за последние годы эволюционировала. Об этом можно говорить, даже просто проанализировав структуру тех трех социальных пакетов, которые были реализованы и продолжают реализовываться за последние годы. Если на первых этапах речь шла о доведении хотя бы до минимальных пороговых показателей уровня доходов населения с тем, чтобы проблемы бедности, несоответствия доходов и расходов не приводили бы к серьезным социальным последствиям. А сегодня мы видим, что Азербайджан уже ставит перед собой весьма высокие амбициозные задачи, такие, как превращение страны в социальное государство, как прирост по важнейшим социальным расходам по сравнению с инфляцией. Такие, как доведение до оптимальных показателей соотношения размера Фонда оплаты труда к ВВП. И это все позволяет говорить о том, что мы стали свидетелями значительной эволюции социальной политики Президента Ильхама Алиева. И этот процесс в опережающем формате должен быть продолжен.

В ходе тех реформ, которые реализуются в последние годы в социальной сфере, основными знаковыми моментами является то, что в значительной степени реализация реформ стала возможной благодаря эффективной деятельности министерства труда и социальной защиты населения, подчиненных ведомству структур. Минтруда несет прямую ответственность за реализацию социальной политики в Азербайджане, и это стало возможным благодаря повышению прозрачности и эффективности в деятельности этого ведомства. Опережающий прирост социальных выплат стал возможным как раз за счет повышения прозрачности и эффективности в деятельности структур, входящих в Минтруда и самого ведомства. Те механизмы, которые были внедрены в связи с коррупционными и прочими негативными процессами, эффективная работа в борьбе с ними привела к тому, что вырученные средства благодаря политической воле главы государства были направлены на реализацию тех самых социальных пакетов и социально ориентированных направлений государственного управления.

Мы видим, что эти меры послужили импульсом для резкого прироста социальных расходов в нашей стране. Мы видим, что по таким индикативным показателям, как медианная зарплата, повышение составило около трех четвертей - около 75 процентов. Соотношение Фонда оплаты труда к ВВП выросло почти в два раза, средний прирост по пенсиям составил 60 процентов. Повышаются пособия, социальные расходы разного направления. Это результат того, что соответствующим структурам благодаря политической воле главы государства удалось перенаправить ресурсы, полученные за счет эффективности деятельности данного министерства, на социально значимые направлениям и в целом повысить конкурентоспособность нашего государства.

Думаю, четвертый пакет социальных реформ будет ставить в качестве приоритета уже вопросы, связанные с повышением уровня занятости, количеством высокооплачиваемых рабочих мест, повышением спроса на высококвалифицированную рабочую силу. Потому что, если до сегодняшнего дня государство, поддерживая социально значимые направления, пыталось сохранять внутреннюю покупательную способность и тем самым стимулировать экономический рост и повышать уровень благосостояния широких слоев населения посредством увеличения социальных расходов, то теперь, я считаю, нам нужно в качестве приоритета, наращивая инвестиции, открывать больше высокотехнологичных рабочих мест и тем самым реализовывать и социальные задачи. Инвестируя в высокотехнологичные сферы, повышать уровень покупательной способности не только за счет помощи государства, но и за счет того, что реальные доходы населения будут расти в еще более опережающем формате благодаря инвестиционной активности.

Лейла Таривердиева