Успешные реформы превратили Азербайджан в социальное государство

Минувшие четыре года охарактеризовались для Азербайджана очень эффективными действиями в плане реализации социальной политики. Это выражается в весомых макроэкономических показателях. Более чем в два раза вырос фонд оплаты труда. В результате по соотношению этого фонда к ВВП Азербайджан существенно приблизился к стандартам экономически развитых стран.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов, комментируя социальные реформы, проведенные в стране за последние четыре года.

Наша страна уверенно делает шаги в сторону позиционирования себя в качестве социального государства, подчеркнул экономист. Конечно, если рассматривать отдельные показатели, можно увидеть, что в плане социальной политики еще предстоит немало работы. Но один из важнейших трендов, считает Мамедов, заключается в том, что реализация мер по обеспечению прозрачности и борьбе с коррупцией дала очень ощутимые и весомые результаты в деятельности организаций, занимающихся социальной защитой и вопросами социального блока в целом. Это в значительной степени способствовало тому, что правительство получило возможности для инициирования увеличения выплат по целому ряду важнейших направлений, отметил наш собеседник.

"Социальная политика главы государства, эффективная деятельность структуры, отвечающей за социальную защиту населения, в минувшие четыре года способствовали решению очень большого блока социально значимых вопросов. И не нужно забывать, что в течение этого периода началась пандемия, были и остаются карантинные ограничения. Кроме того, очень сильно трясет мировую экономику, она погружается в глубокий системный структурный кризис. Все это нельзя назвать благоприятными внешними факторами. Однако, несмотря на это и благодаря эффективному решению социальных вопросов, в стране сохранена стабильность и в общественно-политическая, и в социально-экономическая. По социальному блоку реализуются проекты опережающего характера. И мы видим, что за последние четыре года средняя зарплата по стране выросла примерно на 40 процентов. А еще более важно с точки зрения индикативности и иллюстративности - медианная зарплата выросла на 74 процента, минимальная выросла в разы. Средний уровень пенсий вырос примерно на 60 процентов", - сказал председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты.

Все это, считает он, говорит о том, что социальный блок вопросов находится в приоритете у Президента Азербайджана. И очень также важно отметить, что нагрузка на бюджет при этом не растет, потому что меры обеспечения прозрачности, эффективности деятельности, в том числе Фонда социальной защиты, структур, находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты населения, позволяют экономить бюджетные средства и в меньшей степени зависеть от госбюджета. Что, в свою очередь позволяет перенаправлять оставшиеся бюджетные средства на другие цели, которые также могут служить приоритетом.

Это все результат, в первую очередь политики Президента Ильхама Алиева, который своими решениями, в том числе кадровыми, придал импульс устойчивому социально-экономическому развитию Азербайджана.

Лейла Таривердиева