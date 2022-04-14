Успешные реформы превратили Азербайджан в социальное государство

Минувшие четыре года охарактеризовались для Азербайджана очень эффективными действиями в плане реализации социальной политики. Это выражается в весомых макроэкономических показателях. Более чем в два раза вырос фонд оплаты труда. В результате по соотношению этого фонда к ВВП Азербайджан существенно приблизился к стандартам экономически развитых стран.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский экономист, доктор экономических наук, профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты Эльшад Мамедов, комментируя социальные реформы, проведенные в стране за последние четыре года.

Наша страна уверенно делает шаги в сторону позиционирования себя в качестве социального государства, подчеркнул экономист. Конечно, если рассматривать отдельные показатели, можно увидеть, что в плане социальной политики еще предстоит немало работы. Но один из важнейших трендов, считает Мамедов, заключается в том, что реализация мер по обеспечению прозрачности и борьбе с коррупцией дала очень ощутимые и весомые результаты в деятельности организаций, занимающихся социальной защитой и вопросами социального блока в целом. Это в значительной степени способствовало тому, что правительство получило возможности для инициирования увеличения выплат по целому ряду важнейших направлений, отметил наш собеседник.

Социальный прогресс и развитие Азербайджана - об успехе реформ Президента Ильхама Алиева

Социальный прогресс и развитие Азербайджана - об успехе реформ Президента Ильхама Алиева

"Социальная политика главы государства, эффективная деятельность структуры, отвечающей за социальную защиту населения, в минувшие четыре года способствовали решению очень большого блока социально значимых вопросов. И не нужно забывать, что в течение этого периода началась пандемия, были и остаются карантинные ограничения. Кроме того, очень сильно трясет мировую экономику, она погружается в глубокий системный структурный кризис. Все это нельзя назвать благоприятными внешними факторами. Однако, несмотря на это и благодаря эффективному решению социальных вопросов, в стране сохранена стабильность и в общественно-политическая, и в социально-экономическая. По социальному блоку реализуются проекты опережающего характера. И мы видим, что за последние четыре года средняя зарплата по стране выросла примерно на 40 процентов. А еще более важно с точки зрения индикативности и иллюстративности - медианная зарплата выросла на 74 процента, минимальная выросла в разы. Средний уровень пенсий вырос примерно на 60 процентов", - сказал председатель Общественного совета при министерстве труда и социальной защиты.

Все это, считает он, говорит о том, что социальный блок вопросов находится в приоритете у Президента Азербайджана. И очень также важно отметить, что нагрузка на бюджет при этом не растет, потому что меры обеспечения прозрачности, эффективности деятельности, в том числе Фонда социальной защиты, структур, находящихся в ведении министерства труда и социальной защиты населения, позволяют экономить бюджетные средства и в меньшей степени зависеть от госбюджета. Что, в свою очередь позволяет перенаправлять оставшиеся бюджетные средства на другие цели, которые также могут служить приоритетом.

Это  все результат, в первую очередь политики Президента Ильхама Алиева, который своими решениями, в том числе кадровыми, придал импульс устойчивому социально-экономическому развитию Азербайджана.

Лейла Таривердиева