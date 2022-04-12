Социальный прогресс и развитие Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Четыре года назад, выступая с речью на церемонии инаугурации, избранный Президентом Азербайджана Ильхам Алиев анонсировал серьезные и углубленные реформы в социальной сфере. Цель этих реформ, как сформулировал глава государства, заключается в том, чтобы страна стала еще сильнее, превратилась в еще более могущественное государство, чтобы граждане Азербайджана жили еще лучше. Все эти четыре года Президент Азербайджана принимает решения и предпринимает шаги, направленные на достижение этой цели.

По состоянию на апрель 2018 года страна уже добилась определенных подвижек в социальной сфере. Так, впечатляющий успех был достигнут в борьбе с бедностью - бедность сократилась с 50 до 5,4 процента. До примерно такого же уровня снизился уровень безработицы. В 7 раз по сравнению с 2003 годом выросли зарплаты, в 10 раз - пенсии. Почти 300 тысяч вынужденных переселенцев были обеспечены квартирами или частными домами. Благодаря единственной в своем роде службе ASAN Азербайджан превратился в экспортера интеллектуальной продукции. Сегодня опыт ASAN xidmət изучается и уже применяется в других странах.

То, что народ снова доверил свою судьбу Ильхаму Алиеву, позволило продолжить реформы и поднять благосостояние населения на более высокий уровень. Серьезный прогресс был достигнут в сферах социального обеспечения, занятости, медицинской и социальной реабилитации. Усилилось внимание государства к проблемам уязвимых социальных групп - семей шехидов, инвалидов, детей, оставшихся без опеки.

Выборы проходили через два года после апрельских боев, и мы помним, какой заботой окружило государство участников той войны, раненых, инвалидов и семьи шехидов. Министерство труда и социальной защиты населения обеспечило 11 344 лиц, в том числе 1 648 лиц, получивших инвалидность в связи с войной, 35 тысячами средств реабилитации. Особого восхищения заслуживает программа реабилитации инвалидов апрельских боев, инициированная Первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Проект назывался "Обеспечение высокотехнологичными протезами солдат и офицеров, раненых в апрельских боях". В рамках этого проекта потерявшие здоровье участники боев обеспечивались средствами реабилитации производства всемирно известных компаний из Германии, Исландии, Великобритании. А позднее по распоряжению Президента Ильхама Алиева в Протезно-ортопедическом и реабилитационном центре Минтруда был создан цех по производству высокотехнологичных протезов при содействии самой передовой в этой области германской компании OTTO BOKK. Цех производит протезы на основе стандартов Genium, позволяющих точно и наиболее полно регулировать движение конечностей посредством "электронного сустава".

Забота о семьях шехидов и участниках войны всегда находилась в приоритете Президента Ильхама Алиева. Неслучайно первым его указом, подписанным после избрания на этот пост, был указ "О дополнительных мерах по усилению социальной защиты членов семей военнослужащих, погибших за территориальную целостность Азербайджанской Республики и признанных пропавшими без вести во время военных операций".

Надо сказать, что до 1997 года государственное страхование военнослужащих не осуществлялось, поэтому семьи шехидов не могли рассчитывать на какие бы то ни было выплаты со стороны государства. Вышеназванный указ, а также указ от января 2019 года позволили решить эту проблему. Согласно этому документу родственники военнослужащих, погибших, раненых и пропавших без вести в ходе боев за территориальную целостность страны до 2 августа 1997 года, получали единовременную материальную помощь в размере 11 тысяч манатов. Был также максимально облегчен путь оформления документов для получения помощи. В результате более 18 000 наследников 12 000 военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших в боях за территориальную целостность нашей страны, получили материальную поддержку в указанном размере.

Как сообщил в понедельник на брифинге заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев, в ближайшее время в Азербайджане начнется выдача единовременной выплаты гражданам, инвалидность которых была установлена в связи с ранениями, полученными при защите территориальной целостности до 2 августа 1997 года, а также членам семей тех из них, кто скончался. Он подчеркнул, что успешно реализована программа по выдаче единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов более чем 18 тысячам наследникам военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, погибших в боях за территориальную целостность Азербайджана до 2 августа 1997 года. Идет подготовка к реализации еще одной важной программы в соответствии с указом главы государства от декабря 2021 года. Заместитель министра также сообщил, что по поручению Президента Ильхама Алиева участники 44-дневной Отечественной войны были включены в программу социальной поддержки, имеющим звание "Ветеран войны" назначена ежемесячная президентская пенсия.

Отметим, что указ Президента Ильхама Алиева от 23 декабря 2021 года "О мерах, связанных с усилением социальной защиты военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, у которых установлена инвалидность в результате получения увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания при выполнении военных служебных обязанностей (служебных обязанностей) в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджанской Республики или в период действительной военной службы, а также членов их семей" предусматривает предоставление единовременных выплат (8,8 тысяч манатов при инвалидности первой группы, 6,6 тысяч манатов при инвалидности второй группы, 4,4 тысяч манатов при инвалидности 3-й группы) военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел, признанным инвалидами в результате участия в боевых действиях.

Еще более обширные программы поддержки развернулись после 44-дневной Отечественной войны. Так, указом главы государства в 2021 году была в пять раз расширена программа обеспечения жильем семей шехидов и инвалидов войны. Для сравнения, в 2018 году гражданам данной категории было предоставлено 626 квартир и индивидуальных домов, в 2019 году - 934, в 2020 году - 1572, в 2021 году - 3000 квартир и индивидуальных домов, что в 5 раз больше, чем в 2018 году. В целом по состоянию на 2021 год были обеспечены квартирами или частными домами более 12 500 семей шехидов и инвалидов войны.

25 августа 2021 года Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "Об улучшении социально-бытовых условий Героев Отечественной войны Азербайджанской Республики и членов их семей". Согласно распоряжению, министерству труда и социальной защиты населения было поручено осуществить обеспечение квартирами лиц, которым присвоено звание "Герой Отечественной войны" Азербайджанской Республики, а также членов семей лиц, которым это звание присвоено посмертно.

А еще раньше, 25 января 2021 года глава государства подписал распоряжение о предоставлении 11 тысяч квартир и частных домов семьям шехидов и инвалидам Карабахской войны. Процесс идет и должен завершиться в 2025 году. В августе прошлого года с участием Президента страны состоялось вручение квартир и автомобилей семьям шехидов, инвалидов войны и Героев Отечественной войны. Как отметил на церемонии Президент Ильхам Алиев, до сегодняшнего дня государство обеспечило квартирами, индивидуальными домами около 10 тысяч человек из этой категории. Кроме того, после войны более 9 тысяч человек получили социальные выплаты. Раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами. Так, 140 из 180 нуждающихся в протезировании уже обеспечены средствами, позволяющими им вернуться к нормальной жизни. В целом, по словам главы государства, Азербайджан в этой сфере может считаться образцовой страной в мировом масштабе.

Все, что сделано для участников войны и семей шехидов, - это очень серьезная поддержка. Подобную поддержку участникам боев и семьям погибших можно назвать беспрецедентной.

В интервью национальным телеканалам в январе текущего года Президент Ильхам Алиев заметил, что меры соцподдержки, применяемые в Азербайджане в отношении членов семей шехидов и участников двух карабахских войн, могут считаться образцовыми, потому что подобного не встретишь нигде в мире. Глава государства сообщил, что до сегодняшнего дня квартирами обеспечены около 10 тысяч человек из данной категории. Предоставляются легковые автомобили - уже выделено 7400 автомобилей. И речь идет не только о шехидах и инвалидах Второй карабахской войны. Президент заверил, что стоящие в очереди участники и гази Первой карабахской войны также будут полностью обеспечены уже в ближайшем будущем. В 2021 году семьи шехидов и гази Первой карабахской войны получили 850 квартир, семьям шехидов и гази Второй карабахской войны предоставлено 750 квартир, и этот процесс продолжается. Глава государства не исключил возможности, что все инвалиды и семьи шехидов Первой Карабахской войны в течение двух лет могут быть полностью обеспечены квартирами.

Помимо решения жилищного вопроса, члены семей шехидов и инвалиды Отечественной войны и граждане, пострадавшие от армянского террора, обеспечиваются также поддержкой в виде социальных выплат. За послевоенный период министерством труда и социальной защиты населения Азербайджана были назначены 15 700 пособий по различным категориями, 2 000 ветеранам Отечественной войны назначена инвалидность. Увеличился и размер ежемесячных президентских пенсий, выплачиваемых семьям шехидов - с 300 до 500 манатов, инвалидам войны первой группы - с 250 до 400 манатов, второй группы - с 230 до 350 манатов, третьей группы - с 210 до 300 манатов. Президентская пенсия для Национальных героев поднялась с 1500 до 1800 манатов. Наряду с этим для лиц, удостоенных звания "Герой Отечественной войны", учреждена ежемесячная президентская пенсия в размере 2 000 манатов.

Забота о людях, пожертвовавших здоровьем во имя освобождения родных земель, не ограничивается лишь социальными выплатами. В послевоенный период соответствующие структуры уделяют особое внимание оценке инвалидности военнослужащих, получивших ранения во время Отечественной войны, а также оказанию эффективных реабилитационных услуг военнослужащим с использованием современной реабилитационной инфраструктуры, созданной в последние годы. В рамках этих мер 2 515 военнослужащим, получившим ранения в ходе 44-дневной войны, уже назначены инвалидность, ежемесячная президентская пенсия, пенсия или пособие по инвалидности. 184 военнослужащих обеспечены высокотехнологичными современными протезами.

В целом в 2021 году инвалидам предоставлено 48 тысяч средств реабилитации. Средствами реабилитации обеспечены 8 716 человек, в том числе 1 200 инвалидов войны. В реабилитационных учреждениях Государственное агентство медико-социальной экспертизы и реабилитации при министерстве труда и социальной защиты населения в прошлом году были оказаны реабилитационные услуги 9 325 гражданам, 770 человек, в основном, ветераны войны, получили моторизованные инвалидные коляски.

Заботится государство и о трудоустройстве участников и инвалидов войны. В 2021 году в Азербайджане началась реализация программы самозанятости. В июне прошлого года стартовал "Марафон занятости". На сегодня к нему подключены более 600 работодателей, уже трудоустроены около 2 тысяч членов семей шехидов и участников войны. В целом в 2021 году Государственным агентством занятости при министерстве труда и социальной защиты населения было обеспечено работой 77 640 безработных и ищущих работу граждан, 16 232 человека были вовлечены в программу самозанятости.

Одним словом, сделано уже очень много, о чем говорят факты и цифры. Но это не значит, что государство считает свою задачу выполненной. Забота о героях - погибших и живых - и их семьях, как неоднократно отмечал Президент Ильхам Алиев, была и остается одним из главных приоритетов его политики. Азербайджан обязан шехидам, и это долг, который нам никогда не выплатить до конца.