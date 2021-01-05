Защита граждан и их интересов превыше всего

Минувший год был непростым для Азербайджана. Наша страна является активным и интегрированным членом международного сообщества, поэтому мировой экономический кризис и пандемия коронавируса в той или иной степени оказали свое влияние и на нее. Наряду с этими проблемами, Азербайджан пережил в 2020-м большую войну. Мы одержали в ней победу. Тем не менее, известно, что ведение боевых действий для любого, даже самого крупного и богатого государства, это серьезные затраты, способные повлиять на распределение средств и возможности страны в дальнейшем.

Однако Азербайджан вышел с честью и из этого испытания. Благодаря правильной финансово-экономической политике, война не опустошила резервы республики, и сегодня она уверенно строит новые планы, в том числе в сфере повышения социального благосостояния народа.

Благосостояние азербайджанского народа всегда находилось в приоритете государственной политики Азербайджана. Одна из основных задач, поставленных Президентом Ильхамом Алиевым, заключается в обеспечении социальной защиты и повышении уровня жизни граждан. Конечно же, как и прежде, в центре внимания государства остаются семьи шехидов, инвалидов войны, ветеранов как первой, так и второй карабахской войн. На эти категории граждан распространяется комплексная система соцобеспечения, предусматривающая пособия, обеспечение жильем, автомобилями и так далее.

Вопрос социальной защиты населения особенно обострился с началом пандемии COVID-19. Несмотря на возникшие трудности, социальные выплаты населению продолжались без задержек. В выплатах зарплат, пенсий и социальных пособий не возникло никаких проблем. Для обеспечения устойчивости социальных выплат населению были использованы резервы Государственного фонда социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения. На эти цели было выделено 250 миллионов манатов.

Под связанные с пандемией меры по обеспечению занятости и социального обеспечения подпадают около 5 миллионов граждан страны. Для поддержки минимальных потребностей граждан, в условиях жестких карантинных ограничений с начала пандемии определенной части жителей страны выплачивается единовременное пособие в размере 190 манатов. На эти цели в предыдущий период было выделено 350 миллионов манатов. На днях, уже в шестой раз, завершился процесс выплат 190 манатов в связи с действующим в стране ужесточенным карантинным режимом. В этот раз охват подлежащих получению этой помощи от государства граждан увеличен в три раза и достиг 600 тысяч человек. На эти цели было выделено 114 миллионов манатов.

При поддержке социальных партнеров более 100 000 семей получили продовольственную помощь. Масштабы программы самозанятости были расширены, в ней приняли участие 12 000 семей. В 2020 году на программу было выделено 70 миллионов манатов. Упрощены и расширены правила оказания адресной помощи во время пандемии. С учетом обращений граждан 14 тысячам семей дополнительно была предоставлена ​​адресная государственная социальная помощь на 2 месяца, на что было выделено дополнительно 8 миллионов манатов.

В связи с пандемией продлен срок выплаты 14 000 инвалидам. Социальные услуги на дому оказаны 15 тысячам одиноких людей в возрасте старше 65 лет и инвалидам.

Все это стало возможным благодаря, как мы уже отметили выше, правильной и эффективной политике Азербайджанского государства.

В 2020 году произошло значительное увеличение фондов социального страхования. По социальным пособиям, пенсиям, адресной социальной помощи населению было выплачено на 1 миллиард манатов больше средств, чем в предыдущем году. В основном рост произошел за счет увеличения пенсий, на долю которых пришлись более 700 миллионов манатов. В эту сумму входят также остаток пособий, пенсий, адресной социальной помощи. В целом за январь-ноябрь 2020 года сумма выплаченных пенсий, пособий, адресной социальной помощи составила 5 миллиардов 264 миллиона манатов.

Несмотря на вызванные пандемией проблемы, в 2020 году продолжили расти пенсии. В течение года среднемесячный размер пенсий увеличился на 14% и составил 300 манатов. Страховая часть пенсий увеличена после индексации на 16,6% и коснулась 1,2 миллиона человек. На это ежемесячно выделялось 43 миллиона в месяц.

Социальные выплаты гражданам в 2020 году увеличились на 18%. 494 тысячам граждан за 11 месяцев выплачено 563 миллиона манатов. 289 тысячи граждан получили Президентские пенсии, на что было выделено 299 миллионов манатов. Отметим, что эта сумма увеличилась на 29%.

В 2020 году на 9 000 семей (58 000 членов семьи) увеличилось количество семей, получающих адресную социальную помощь. Сегодня эту помощь получают 74 400 семей (312 000 членов семьи). Среднемесячная сумма на семью увеличилась на 15% по сравнению с прошлым годом и составила 238 манатов.

В 2020 году инвалидам и семьям шехидов передано около 1500 квартир и частных домов. На данный момент этой категории граждан предоставлено 9 тысяч домов. Инвалидам войны передано около 400 автомобилей.

За последние 3 года количество трудовых договоров увеличилось на 25% (327 тысяч), а зарплатный фонд вырос на 77%. В 2020 году продолжился рост количества трудовых договоров - количество трудовых договоров увеличилось на 83 тысячи или 5,3% по сравнению с началом года и достигло 1 637 060. Это очень важный показатель, свидетельствующий об успехе легализации трудовых доходов и сокращении "тени".

В минувшем году успешно решались и вопросы обеспечения занятости населения. За 11 месяцев 2020 года 88000 человек были обеспечены работой Центрами занятости (включая общественные работы), около 12000 человек были задействованы в программе самозанятости. Количество государственных вакансий достигло 90 000 (38 000 постоянных, 50 000 временных).

В 2020 году к мерам по социальной поддержке населения прибавилась еще одна статья расходов, связанная с 44-дневной Отечественной войной. Меры государственной поддержки охватывают семьи шехидов и пропавших без вести военнослужащих, раненых, жертв армянского террора и ветеранов войны - всего около 6000 человек. Пенсии, льготы и пособия уже получили более 1850 членов семей 750 шехидов. Этот процесс продолжается. После Отечественной войны к программе самозанятости привлечены 1540 человек, 860 из них - члены семей шехидов.

В настоящее время продолжается процесс назначения социальных пособий семьям шехидов Отечественной войны. Фондом соцзащиты уже назначены президентская ежемесячная пенсия, а также льготы и пособия примерно 1700 членам семей около 700 шехидов.

В центре внимания государства также вопрос обеспечения семей шехидов и инвалидов войны жильем и автомобилями. В течение декабря автомобили "Хазар" были переданы около 100 инвалидам войны. Всего за последние несколько лет автомобилями обеспечены 7050 инвалидов.

Расширяется и программа по обеспечению жильем семей шехидов и инвалидов войны. В 2018 году семьям шехидов и инвалидам войны государством было предоставлено 626, в 2019 году 934 квартиры и частных дома. В 2020 году семьям шехидов и инвалидов войны передано 1450 квартир и частных домов. 60 семей въехали в новые дома в последние дни года.

Следует подчеркнуть, что после Отечественной войны были внесены изменения в законодательство, касающееся увековечения имен шехидов и льгот для членов их семей. Статус шехида получили также мирные жители, погибшие при варварских обстрелах Арменией Гянджи, Нафталана, Барды и других городов. По инициативе Президента Ильхама Алиева, в новых проектах, представленных в Милли Меджлис в рамках бюджетного пакета, предусматривается увеличение выплат семьям шехидов, инвалидам войны, лицам, получившим звание "Национальный герой Азербайджана", "Герой Отечественной войны" и др.

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что ни война, ни пандемия не повлияли и не повлияют на социальные обязательства Азербайджанского государства. Азербайджан остается социально ориентированным государством, где во главу угла ставится человеческий капитал. И благополучие граждан, забота о чувствительных категориях и тех, кому мы все обязаны великой Победой, будет оставаться в центре внимания руководства страны.

Лейла Таривердиева