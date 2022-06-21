Фуад Мурадов провел встречи в Кнессете Израиля

Председатель Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой Фуад Мурадов, находящийся с визитом в Израиле, провел ряд встреч с официальными лицами этой страны.

Как сообщили Day.Az в госкомитете, во встречах в Кнессете (парламент) Израиля приняли участие министр финансов Израиля Авигдор Либерман, министр сельского хозяйства и развития сельских районов Одед Форер, министр по делам Иерусалима и наследия, а также по строительству и жилищной политике Израиля Элькин Зеэв, члены межпарламентской группы дружбы Израиль-Азербайджан во главе с Элиной Бардач-Яловой, генеральный директор партии "Наш дом Израиль" Инна Зильбергерц и другие официальные лица.

На встречах обсуждалась деятельность азербайджанской диаспоры в Израиле, азербайджано-израильское сотрудничество, усилия и возможности для привлечения инвестиций в процесс восстановления Карабаха, будущие проекты.