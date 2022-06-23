Страны каспийской "пятерки" согласовали план подготовки к Каспийскому саммиту

Страны каспийской "пятерки" (Азербайджан, Россия, Иран, Казахстан и Туркменистан) согласовали действия по подготовке к предстоящему шестому Каспийскому саммиту, который состоится 29 июня в Ашхабаде. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы участники каспийской "пятерки". На следующей неделе предстоит саммит каспийских государств в Ашхабаде, и мы согласовали наши действия по подготовке к этому важному мероприятию", - сказал он.